Hagamos cuentas

A usted que me lee le propongo que hagamos algunas cuentas. Sí, no se alarme. Y no serán para saber si con el salario que tendremos después del ordenamiento monetario nos va a alcanzar para esto a aquello, es para comprender el momento que estamos viviendo en este pedazo de Cuba que llamamos Pinar del Río y que estoy seguro usted ama tanto como yo.

La COVID-19 anda haciendo de las suyas por estos lares. Eso ya lo sabemos cuándo todos los días nos enteramos que salieron 19, 22, 11 o 35 nuevos casos. Ya nos hemos a costumbrado a las cifras de tal manera que cuando ronda los 20, pensamos que estamos en la meseta.

¿Pero ha sumado usted los 19, más los 22, más 11, más los 35 y todos los que han salido desde marzo cuando se reportó el primer caso en Pinar del Río? Le propongo analicemos algunos elementos.

Con los 13 casos reportados hoy en la provincia, suman 947 desde el inicio de la pandemia. Ahora bien: en siete meses (de marzo al 6 de octubre) se habían reportado 117 casos. Mientras que, del 7 de octubre a hoy 18 de noviembre, se han reportado 830 personas positivas al nuevo Coronavirus.

¿Alarmante verdad? Pero hay más.

Si organizamos en una lista los acumulados de casos positivos de cada provincia, hoy Pinar del Río está en el segundo puesto. Solo está por delante La Habana. Y usted dirá: Claro, es una gran ciudad. Adentrémonos en las estadísticas por municipios.

Pinar del Río, nuestra capital provincial, es el segundo municipio que más casos ha reportado de COVID-19. Fíjese bien, de 169 municipios, el segundo, con 383. Más casos que cualquiera de los de La Habana, con esos que nos alarmábamos hace unos meses atrás.

Y no le hago todas estas cuentas para que ahora se atormente y crea que ha llegado el Apocalipsis, es para que entendamos de una vez y por todas que necesitamos frenar esta situación epidemiológica que hoy presenta Vueltabajo.

Ahora haga sus cuentas: cuántas horas pasa fuera de casa innecesariamente, mantiene siempre el distanciamiento, cuántas veces se quita el nasobuco, cuántas piensa que no le va a tocar “la Covid”, cuántas le ha pasado por la cabeza que quien le exige cumplir lo orientado es un extremista. A todos nos corresponde tomar conciencia y preservar la salud, porque esa es nuestra.