Hasta que tenga fuerzas

Cuando eliges un trabajo que te gusta, nunca tendrás trabajo, es un proverbio chino que hace realidad la educadora Margarita Pérez Fernández.

Desde hace 40 años labora en el Círculo Infantil “Donde Siempre Brilla el Sol”, en el municipio de Los Palacios .

“Comencé como auxiliar pedagógica y continué los estudios hasta alcanzar el título de Licenciada y me siento feliz por contribuir con la formación de generaciones de palaceños”, manifestó.

Satisfacciones?

“Son muchas, he recibido premios municipales y provinciales por resultados de investigaciones presentadas en eventos científicos y se generalizaron en este y otros centros de su tipo en el territorio “.

“Además, en estos años he recibido el apoyo de los padres, en todo lo que nos hemos propuesto para garantizar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Anécdotas?

“Incontables, orgullosa de que en la calle algunos de los que tuve y hoy graduado de cualquier profesión me diga “tita”, y se detenga a conversar es señal de que no me olvida.

Finalmente, Margarita aseguró: “Aquí me jubilo, pero cuando no tenga más fuerzas para continuar”.