Homenaje a la vida: La Montaña embarazada

El artista Dubian Monsalve es el autor de esta gran obra en la que se muestra la imagen de un niño en el vientre de la madre. La obra fue realizada en uno de los costados de una montaña, al lado de la vía ubicada a 2 Kms de la cabecera del pequeño municipio de Santo Domingo en Antioquia; muy cerca de la ciudad de Medellín, Colombia.

Esta escultura pro-vida es visitada por turistas, no solo de Colombia, sino de varios países.

Este joven de 30 años señaló que esta obra surgió, en primer lugar, como un homenaje a los habitantes de la región, debido a que su comunidad en la década de los 90 fue impactada por la violencia y la crisis económica social, política y el tráfico de drogas.

Dubian busca con esta imagen simbolizar todo ese amargo proceso que les tocó vivir. Él busca decirles a las personas que todavía hay esperanza, a pesar todas las dificultades que han pasado. El artista explica que ahora la gente está de vuelta en el campo y ha vuelto a sembrar; y están habitando las casas nuevamente.

El artista también indicó que esta obra expresa sus convicciones cristianas en defensa de la vida.

“Soy creyente y creo que la vida lo vale todo. Entonces ese símbolo como de una ‘montaña embarazada’ representa también a la mujer que da la vida porque la vida vale mucho desde su concepción hasta su final”.

Monsalve hizo esta escultura en la montaña en 2012, fue parte de su trabajo de grado de la universidad. Al artista le tomó unos 15 días realizarla, debido al clima húmedo y lluvioso de la zona. Además, no utilizó herramientas modernas para su ejecución.

“He trabajado con las herramientas de un campesino porque este trabajo es una forma de decirles que no salgan de su tierra y en el fondo, de que no abandonen lo que creen, no pierdan su identidad como cristianos y como campesinos que le dan la comida a este país”, dijo el artista.

El artista está realizando un estudio sobre la tierra, la cual es muy simbólica para él. “La tierra para mí ha sido muy importante como escultor… ella contiene muchos elementos y me he aprovechado de ella para hablar de la vida porque ‘la misma tierra que da vida'”, dijo.

