Hoy en Estados Unidos, toma de posesión de Joe Biden

Joe Biden, tomará posesión hoy como el cuadragésimo sexto mandatario de Estados Unidos, en medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes en la nación norteña.

Los organizadores del evento esperan que decenas de millones de telespectadores en Estados Unidos y todo el mundo disfruten del espectáculo, que comenzará alrededor de las 11:00, hora local, mientras en los escalones del Capitolio estarán alrededor de mil personalidades.

Más de 25 000 efectivos garantizarán la tranquilidad y el orden en el día de la investidura, después del asalto al Congreso motivado por la retórica incendiaria de Donald Trump.

El gobernante saliente, Donald Trump, no asistirá al evento, lo que lo convierte en el primer mandatario del país en no presenciar la toma de posesión de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869, aunque el vicepresidente Mike Pence, estará entre los participantes.

Otra ausencia importante es la de Jimmy Carter, el expresidente vivo más viejo del país, quien a los 96 años, esta será la primera ceremonia de investidura que se pierde desde que asumió el cargo en 1977.

Los presentes verán a Biden y Kamala Harris juramentar poco después del mediodía, y después un espectáculo en el que la popular artista Lady Gaga cantará el himno nacional, y también actuarán figuras de la talla de Jennifer Lopez y Garth Brooks.

Biden, Harris y sus respectivos cónyuges, Jill Biden y Doug Emhoff, colocarán una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido del Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, actividad en la que se prevé además la participación de Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton con sus cónyuges.

Tras la visita al camposanto, Biden, Harris y sus parejas se dirigirán a la Casa Blanca por primera vez como presidente, primera dama, vicepresidenta y segundo caballero, respectivamente.

Todo el acto estará marcado por los temores a la propagación de la pandemia de Covid-19 y de una eventual acción terrorista tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, factores que convertirán la investidura del demócrata en algo muy diferente de las ceremonias de sus predecesores.

Este miércoles, Trump viajará hacia la Florida, donde pretende establecer su residencia permanente en una de sus grandes propiedades, el resort Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Se sabe derrotado –aunque no haya querido aceptarlo públicamente–, no solo en las elecciones del pasado 3 de noviembre, sino también en todos los litigios legales e ilegales que armó en su afán por revertir los votos, mayoritariamente favorables al vencedor, Joe Biden, y convertir en realidad su empeño de declarar fraude donde no lo hubo.

También ha sido derrotada su credibilidad en el gobierno y hasta dentro del Partido Republicano, donde han ocurrido deserciones y hay quienes lo acusan por todo lo hecho. Un revés mayor, el de la ética, ha impactado sobre el magnate presidente, por ignorar una pandemia cuyas consecuencias devastadoras se manifiestan en los casi 24 millones de infectados y cerca de 400 000 muertos.

Deja a su país más aislado que nunca y desacreditado internacionalmente, con sus arbitrarias decisiones de tirar por la borda acuerdos internacionales de extraordinaria valía, lo mismo sobre cambio climático que sobre control de armamentos, o una de sus últimas aberraciones: la de sacar en plena pandemia a Estados Unidos de la OMS.

Además del rosario de acciones lamentables, hay males que quedan como oposición al multiculturalismo, la criminalización de los inmigrantes, la naturalización de las noticias falsas y otros modos de manipulación mediática, silencio ante formas de neofascismo, extensión y fortalecimiento de la Doctrina Monroe, políticas de estrangulación económica y cultural para cualquier gobierno considerado «enemigo».

En el caso de Cuba, como expresó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el gobierno de Trump arremetió contra nuestro pueblo con ensañamiento y con el respaldo de una feroz campaña de difamación. Sin embargo, «240 medidas de hostilidad han fracasado en el intento de doblegar a los cubanos», afirmó el también miembro del Buró Político del Partido Comunista.

Ante una nueva administración del país que más ha hecho por rendir a la Revolución, la Mayor de las Antillas, sin ingenuas expectativas, y anteponiendo la indoblegable postura de que los principios no se negocian, cree en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias.