Pipo, el del tabaco apagado

Pipo es un personaje. Ya tiene casi 80 años, arrastra los pies al caminar, usa pijamas como ropa casual y siempre, siempre, lleva un tabaco apagado en la boca.



A todos los pequeños del barrio, desde que nacen, el hace por pegarles "su mascada", algunos sonríen, otros le huyen al tabaco de Pipo.



Los más curiosos le preguntan que por qué no lo enciende; él, con la lengua enredada por los años, dice que así le siente mejor el sabor a su tabaco pinareño, ese que no le puede faltar en la boca.



Pipo es fiel al sello de Vueltabajo. El mejor tabaco del mundo continúa aquí.



Desde el proceso de siembra hasta el de recogida, los vegueros preservan las viejas costumbres. Aún cuando se aplican novedosas técnicas, todavía se emplean métodos como el arado criollo, la guataquea del tabaco, el rastrillo tirado por bueyes y la preparación de los suelos por tracción manual.



Los campos plantados de la aromática planta, así como la destreza de auténticos maestros de la industria del torcido, no se detienen.

A pesar de la variabilidad del clima, el compromiso pinareño de concluir la campaña tabacalera, correspondiente al ciclo 2016-2017, es una de las prioridades.



"El beneficio está marchando, la contienda anterior fue muy corta, de unas 10 500 toneladas y se pretende concluir con esta actividad al cierre del año". Así lo precisó recientemente, Virginio Morales Novo, especialista del Grupo Tabacuba en la provincia.



Esta planta, que crece bajo el sol o bajo finas mantas, cubre el macizo que comprende los territorios de Consolación del Sur, San Juan y Martínez, San Luis y Pinar del Río, y hasta el 31 de diciembre se prevé cubrir el 95 % del área, en especial estos territorios.



Sin su tabaco, Pipo no es Pipo, se siente vacío, conmutado, triste, sin rostro, ya no sería cubano. Esa hoja torcida es distinción, categoría, es el sello de una Cuba glorificada por su siembra.

Escribir un comentario