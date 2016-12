En el tabaco, hay que dar el golpe a tiempo

A unos ocho kilómetros de la capital pinareña se encuentra la finca del campesino Osmin Cruz García, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicio "Juanelo Casanueva", del municipio de Pinar del Río.



Las tres hectáreas y media de tierra que posee, son aprovechadas, equilibradamente, con varios cultivos; predomina la siembra de tabaco, y en estos momentos es uno de los productores más destacados del territorio.



Y, precisamente, entre las verdes hojas de la planta que casi lo cubren por su buena calidad, encontramos a este hombre que se prepara para iniciar la cosecha de la solanácea.



Saluda con una sonrisa y nos señala que lo esperemos en el bohío construido cerca de uno de los linderos de su finca.



"Me gusta revisar hasta el mínimo detalle en cada etapa de la zafra periodista, la meta es obtener el máximo de rendimiento.



"Eso es lo que hace que la tierra y la planta te den lo mejor. Mire, en la campaña pasada las aguas afectaron bastante y yo, a pesar de todo, sembré 120 mil posturas.



"Cogí 128 quintales de tabaco porque me fajé duro con el surco y la planta; este año voy a sembrar el doble, sembrar más para coger más"



- ¿Cuál es el secreto para obtener buenos rendimientos de tabaco?



"Trabajar y asistirlo bien, dar el golpe a tiempo, en su momento, solo así se logra que la mata se ponga bonita y se obtenga lo que se espera".



- Que día descansa ¿Osmín?



"Ninguno, trabajo de domingo a domingo, para mi todos los días son iguales. Desde que terminé el sexto grado me dije: voy pa´ la tierra con el viejo, aunque él me peleó pa´que yo estudiara, pero que va yo sabía que lo mío era esto".



"Lo más lindo es recoger lo que uno siembra, ese gozo no lo cambio".



- En sus tierras se pueden ver otros cultivos...



"Sí, maíz, boniato, yuca, caña; también aporto a la cooperativa porque hay que contribuir para que el pueblo tenga comida, yo siempre cumplo el plan de acopio".



- La familia...



"Siempre me apoyan mis hijos, en especial el varón que tiene 11 años y cada vez que termina la escuela me ayuda; mi esposa también, sobre todo en tiempo de ensarte o de cosecha".



- Retos...



"Seguir sembrando y trabajar, eso es lo principal, yo siempre voy por más".

