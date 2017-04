Juana y los secretos del ensarte

Cuando escuché hablar de ella, no tuve dudas, tenía que conocer a la mujer en cuyas manos se asegura en gran medida la calidad de la cura del tabaco tapado, renglón exportable muy importante para la confección de puros.

Desandando los trillos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Gervasio Hernández en el municipio de Pinar del Río, la encontré al fondo de una casa de tabaco. Sonriente y conversadora, pero sin dejar de ensartar cuidadosamente las hojas de la solanácea recién llegadas del campo.

"De esta planta me lo conozco todo, imagínese desde muy jovencita comencé en el campo"- me confiesa Juana Pérez Blanco, una campesina pinareña que distingue por su amor hacia el trabajo agrícola, sobre todo las labores de la campaña tabacalera.

Sus inicios en las faenas de tabaco. ¿Cómo fueron?

"Comencé siendo casi una niña y lo primero que hice fue sembrar hasta el día de hoy. Regreso cada campaña porque es lo que me gusta hacer".

¿Qué labor prefiere hacer en el tabaco?

"Yo he hecho de todo: sembrar, repasar, minar, recoger, atender el salón de la casa de tabaco poniéndole hoja a las mujeres. Pero lo que más me disfruto es ensartar porque acaricio la hoja".

Los campesinos refieren que en el ensarte está una buena parte del beneficio del tabaco asegurado y que por ello hay que hacerlo bien sobre todo el de tapado. ¿Cuál es el secreto para lograrlo?

"Hay que llenar el cuje sin presionarlo, regar el tabaco para que no se pegue la hoja, porque hay un ensarte que es empalmado que echa a perder el tabaco. Es muy importante no presionar y regar el tabaco en el cuje para que esa curación venga perfecta".

¿Cuántos cujes de ensarte hace Juana actualmente?

Sonríe y ajustando su pañuelo como pretexto para hurgar en su memoria me contesta, "yo era más ágil, pero en el tabaco tapado lo que vale no es la rapidez sino la calidad. Aunque ya los años me pesan y la vista me falla un poquito, llego a hacer hasta cincuenta.

A pesar de su avanzada edad, 78 años, Juana Pérez Blanco, se impone al tiempo y se crece ante los dolores del cuerpo para dar su aporte a la campaña de tabaco en el municipio de Pinar del Río.