Un 2016 de resultados y un 2017 de metas

A partir del cumplimiento de los planes de inversiones, conservación y rehabilitación de inmuebles, la dirección Provincial de Vivienda en Pinar del Río registró en el pasado año un crecimiento del fondo habitacional con más de 1400 casas.



Durante el período se terminaron además cerca de 800 hogares de familias afectadas por los huracanes, no obstante continúa siendo esta una prioridad para el Sistema de la Vivienda ya que aún quedan pendientes más de 12 500 en la provincia.



Oscar Yumar Alfonso, director provincial de esta entidad, reconoce que el cumplimiento de los planes no constituye la total satisfacción del pueblo pinareño, no obstante estos indicadores son la medida para determinar cuánto avanza la construcción de viviendas en el territorio y lo que queda por hacer.



"En el programa de subsidios se concluyeron más de 770 acciones y los consejos de la administración municipales aprobaron 991 familias; sin embargo limitantes como la carpintería, el completamiento del módulo hidráulico y sanitario, la terminación eléctrica, los elementos de techo y la morosidad de los subsidiados, afectaron la terminación de alrededor de 318 viviendas", informó Yumar Alfonso.



Agregó el funcionario que Consolación del Sur, Viñales y La Palma resultaron los municipios más destacados, al contribuir con un sobrecumplimiento en 14 viviendas al plan general del territorio, mientras Pinar del Río incumplió por problemas con las materias primas y la mano de obra calificada. Conservación y Rehabilitación: programa principal en la reanimación de la ciudad

Los programas de conservación estatal tuvieron resultados superiores a años anteriores pues se trabajó en la rehabilitación integral de los edificios; en la reanimación de la ciudad; en la pintura de fachadas; en la reparación de cisternas y fosas, y en la eliminación de fugas hidrosanitarias, entre otras acciones.

El directivo explicó además que como parte de la reanimación de la ciudad se diagnosticaron las esquinas principales de la capital vueltabajera y se ejecutaron acciones en siete de estas.



Para el 2017 se incluyó en el plan de conservación los demás puntos vinculados al programa de acciones en saludo al 150 aniversario de la ciudad, a la par de las ejecuciones por esfuerzo propio.



Materiales de construcción y mano de obra: prioridad para el cumplimiento del plan 2017

La falta de constructores y de materiales indispensables en la terminación de las obras, como cajas eléctricas, carpintería y techos, figuran entre las dificultades que enfrentó el Sistema de la Vivienda en Pinar del Río durante el 2016.



Según Oscar Yumar Alfonso, director de la entidad, en el pasado año se trabajó en la capacitación de los recursos humanos en todas las áreas para garantizar mejores servicios en las oficinas de trámites y calidad en las obras constructivas terminadas.



"Fue necesaria la preparación teniendo en cuenta que la mano de obra calificada actualmente proviene de las prisiones de la provincia, las cuales aportan el 60 por ciento de la necesaria para el desarrollo de los planes constructivos", enfatizó Yumar.



Enfrentamiento a las ilegalidades

Más de 1200 acciones constructivas ilegales se eliminaron durante el 2016 en Pinar del Río como parte del plan de erradicación que se lleva a cabo en la Dirección Provincial de Vivienda.



Entre las infracciones más recurrentes en edificios multifamiliares destaca la edificación de cuartos, terrazas, cercas y garajes, aunque para este último ya se ejecutan acciones para ubicarlos en zonas donde no afecten la estructura de los edificios o las áreas comunes de estos.



Según Yumar Alfonso, la erradicación de estas ilegalidades constructivas mantiene un ritmo constante gracias al apoyo de la población, ya que se tienen en cuenta las necesidades de las familias infractoras. "Se priorizan aquellas obras constructivas que afecten el esparcimiento en zonas comunes, el acceso de personas o equipos de rescate y las que constituyan riesgos de accidentes por su posición" apuntó el directivo.

Explicó además que aunque la construcción de tanques elevados o soterrados en zonas comunes de edificios multifamiliares es también una infracción a la Ley de la Vivienda, no está contemplada en el plan de erradicación previsto para el 2017, debido a los problemas con el suministro de agua que enfrenta periódicamente la ciudad pinareña.



"Asimismo las habitaciones en los patios de los edificios, se eliminarán gradualmente en función de las condiciones de hacinamiento y las necesidades reales de las familias infractoras", puntualizó.



De acuerdo con Yumar Alfonso los programas estatales en este año mantendrán los mismos niveles en la terminación de las viviendas y en el programa de conservación.