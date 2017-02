Diversifica producciones Combinado Lácteo

Combinado Lácteo. Foto: Tomada de Internet



La empresa Combinado Lácteo y Confitería de Pinar del Río cerró el 2016 con indicadores productivos y de eficiencia muy favorables; debido en gran medida a las inversiones llevadas a cabo en las áreas productivas y al aumento en la fiscalización del trabajo.



Reparaciones en los sistemas de refrigeración, calderas y demás maquinarias de la industria, mejoramiento constructivo de las áreas de trabajo, capacitación en temas de inocuidad y calidad de los alimentos, conformaron los principales logros de la entidad el pasado año.



Todo ello significa nuevos retos, como dijo Emilia Aguirre López, directora de regulación y control de la empresa "debemos continuar trabajando en la calidad de nuestras producciones y ahora se suman otras que aumentarán nuestra gama de oferta en mercados Ideal y otros puntos de venta".



En entrevista para Radio Guamá, la directivo explicó que en la primera etapa del programa inversionista se mejoró el sistema de refrigeración de la industria, tema que anteriormente atentaba contra la buena calidad de alimentos como la leche y el yogurt.



"Todavía resta mucho por hacer en las diferentes líneas de producción, debido al deterioro que muestra la tecnología, pero las condiciones actuales de las maquinarias garantizan la presencia de las diferentes líneas de producción en las redes comerciales y la canasta básica, con los estándares de calidad requeridos ", subrayó Aguirre López.



De leche líquida a leche en polvo



Desde inicios de año comenzó en la mayoría de los municipios de Pinar del Río, la distribución de leche en polvo en sustitución por la líquida.



Esta medida surgió a partir de los bajos niveles de leche acopiados por la agricultura y el alto costo que significaba elaborar este producto a partir de leche en polvo importada.



Aunque la implementación de esta alternativa registra muy buena aceptación entre los pinareños, todavía existen dudas sobre si será una medida permanente o temporal.



Según Emilia Aguirre López, directora del área de regulación y control de la empresa de productos lácteos de Pinar del Río, esta no es la primera vez que se asume esta alternativa, en otros momentos se ha hecho y una vez que se estabilizan los volúmenes de leche acopiados, se vuelve a entregar leche concentrada.



"Pero ahora es casi imposible asumir esa producción ya que significa un gasto enorme de energía y combustible, no obstante cuando los volúmenes de leche lo posibiliten, estaremos produciendo otra vez leche líquida", acotó la directivo.



Antonio Cabrera Gómez director comercial de la referida entidad, informó que "en materia de ahorro se registra un avance significativo ya que por ejemplo solo en transportación cuando anteriormente un carro salía a distribuir 15 veces al mes ahora solo son seis".



"De igual forma es válido recalcar que no todos los municipios de la provincia reciben la leche en polvo, aquellos que la reciben desde el Combinado Lácteo de Sandino, continúan con leche líquida por la canasta básica".



¿Y ahora como es la distribución de leche?

Los períodos de distribución de leche en polvo por la canasta básica frecuentemente generan polémica entre la población de la ciudad de Pinar del Río que desconoce cada cuanto tiempo debe recibirla y qué cantidad le corresponde.



Según Antonio Cabrera Gómez, director comercial de la empresa de productos lácteos la distribución de leche depende esencialmente de la cantidad de este producto en los almacenes y en el último mes no fue favorable el suministro.



"No obstante a partir de esta semana se distribuirá la leche a razón de dos bolsas para diez días y progresivamente podrán alargar las entregas en función de los niveles almacenados"; informó Cabrera Gómez.



El directivo de la empresa de productos lácteos de Pinar del Río enfatizó sobre las ventajas que constituye para la entidad la distribución en períodos más largos y la intención de dar toda la leche del mes en una sola entrega.



Nuevos productos



Desde finales del año pasado e inicios del 2017, en mercados Ideal y puntos de venta de comercio en Pinar del Río se ofertan más de seis productos nuevos provenientes de la empresa Combinado Lácteo y Confitería de Pinar del Río.



Los siropes de fresa, caramelo y chocolate, queso crema, mezclas de helado, entre otros forman parte de esta gama que diversifica la oferta de esta empresa y contribuye al crecimiento económico de la provincia.



Según Emilia Aguirre López, directora de regulación y control de la referida entidad, estas nuevas producciones forman parte del plan de acciones que se lleva a cabo en la industria en saludo al aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río.



De igual forma se incrementaron los niveles productivos de otras líneas de la industria dígase helado, yogurt de soya y natural y quesos, donde también se trabaja constantemente en mantener la calidad de estos alimentos terminados.



Inocuidad de los alimentos



La inocuidad de los alimentos es una prioridad para el gobierno cubano de ahí la necesidad de aplicar sistemas eficaces de control que permitan asegurar que los productores y proveedores de alimentos actúen de forma responsable.



En el pasado año la empresa Combinado Lácteo y Confitería de Pinar del Río, era una de las industrias de la provincia que se mostraba más rezagada en el tema de inocuidad e higiene de las áreas de trabajo.



Sin embargo el 2017 vino aparejado de una imagen muy diferente en esta industria, pues a partir de un plan de inversiones que llevan a cabo hace cuatro meses se mejoró el estado constructivo de varias líneas de procesamiento así como el estado técnico de algunas maquinarias.



Sobre los avances en este tema Aguirre López informó: "nosotros en estos momentos nos encontramos en un proceso de remodelación de la industria que debe concluir la primera etapa en este mes de febrero".



"Dígase enchape de las paredes, cambio de los pisos, estamos montando las barreras sanitarias tal como exige la legislación vigente, la construcción de baños y taquillas para el cambio de los trabajadores al entrar a los salones de producción" acotó la directivo.



Las buenas prácticas en la elaboración, transportación y almacenamiento de alimentos es una premisa que desde ya rige el trabajo en la empresa de productos lácteos y confitería de Pinar del Río.

Escribir un comentario