Un 2017 de retos para el Comercio Interior en Pinar del Río

La estabilidad de los alimentos en los puntos de venta y otras líneas priorizadas, figuran entre las principales acciones que se ejecutan en el territorio.

Con resultados favorables en los principales indicadores económicos, cerraron el 2016 los trabajadores del Comercio Interior en Pinar del Río. La entidad aportó al plan nacional unos 122 millones de pesos, lo que ubica a la provincia entre las tres con mejores resultados en el país.



La distribución de materiales de construcción, la estabilidad de los alimentos en los puntos de venta y otras líneas priorizadas, figuran entre las principales acciones que se ejecutan en el territorio, referentes al programa de reanimación de unidades pertenecientes al grupo empresarial.



El comercio minorista, por otra parte, se caracterizó por un crecimiento de las ventas de mercancías con destino al mercado paralelo.



Resultados: aciertos y desaciertos



Entre las fortalezas del sector en Pinar del Río destaca la reducción de los delitos, el mejoramiento del sistema de atención al cliente -con equipos de medición nuevos y calibrados-, la reanimación de la infraestructura de varias unidades de alojamiento y gastronomía, la especialización de los servicios y la sustitución de importaciones de la empresa provincial de servicios técnicos, personales y del hogar.



Por otra parte, constituye un tema pendiente la gestión empresarial; a la par se evidencia una escasa vinculación entre entidades para solventar problemas y carencias de materiales.



La Ministra de Comercio Interior (MINCIN), Mary Blanca Ortega Barredo, en visita reciente a Vueltabajo puntualizó que hay reservas en las producciones locales de los territorios que pueden ser fuentes del plan estatal, de ahí que se considere que la provincia está en condiciones de evaluar su funcionamiento para llegar a niveles similares de lo logrado en el 2016.



Ortega Barredo argumentó además sobre la importancia que tiene la circulación mercantil a niveles macroeconómicos.



"Primero, porque esas ventas se traducen en bienes y servicios que percibe la población, y segundo, porque es uno de los indicadores que mantiene el equilibrio financiero en el país, representa el 70 por ciento de la circulación mercantil total".



Soluciones para Cuentapropistas



Con el objetivo de vender gran parte de la mercancía existente en almacenes y suministrar un nivel de productos de forma mayorista a cooperativas agropecuarias; no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, se discutió sobre el desarrollo de un programa de Ferias Comerciales en diferentes localidades de Pinar del Río.



Esta propuesta contribuye a garantizar la cadena de abastecimiento de mercancías y materias primas al creciente sector no estatal y posibilitará enfrentar algunas de las principales dificultades que hoy tiene el mercado mayorista como: la falta de disponibilidad de productos, la insatisfecha demanda en calidad y variedad de la oferta y la poca gestión de los inventarios.



La Ministra del MINCIN, precisó que en la medida que se logre mayor integralidad en las cadenas de suministros, las mayoristas deberán tener una mejor gestión.



"La ejecución de las Ferias Comerciales garantizará recursos financieros en el plan de las comercializadoras mayoristas, para lograr mayor presencia de productos de amplia demanda".



En la entidad se priorizará además el uso eficiente de la facultad de las empresas para vender el excedente del encargo estatal, así como la posibilidad a la base productiva de la Agricultura de transferir, de forma mayorista, el volumen no contratado por el Estado.

En la medida que se logre mayor integralidad en las cadenas de suministros, las mayoristas deberán tener una mejor gestión. Otros programas: Sustitución de importaciones



Otros de los temas que se analiza en el colectivo es la mejora de la labor en el Programa de Ahorro Energético y la reparación de medios de cocción, así mismo, acelerar la extensión de los nuevos modelos de gestión económica a otras actividades gastronómicas y de servicios.



En el 2016 el organismo dirigió sus esfuerzos, fundamentalmente, al cumplimiento de los niveles de circulación mercantil planificados.



La venta de materiales de la construcción alcanzó el 109.1 porciento; se destacó la aprobación de la política para el sistema de gestión económica, con el arrendamiento de locales para el trabajo por cuenta propia en los servicios gastronómicos.



Perspectivas



Por el aniversario 150 de la ciudad se prevén un grupo de acciones las que garantizarán un despertar de instalaciones emblemáticas en cuanto a la excelencia del servicio, algunas reabren después de periodos de remodelación y otras recibirán mantenimientos constructivos.



Para este 2017, el Grupo Empresarial de Comercio en Pinar del Río se propone ser más eficientes y contribuir a la actualización del modelo económico-social y mantenerse entre las tres mejores provincias del país en el área del comercio interior.