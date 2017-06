MARDELTUR 2017: Diálogos, reflexión y futuro

Foto de la autora.

Firma de convenios académicos, interesantes debates y fomento de espacios de articulación de redes regionales para impulsar las investigaciones y buenas prácticas en temáticas asociadas a la economía, son algunos de los resultados del Segundo Congreso Internacional de Marketing, Desarrollo Local y Turismo, MARDELTUR 2017, que concluyó hoy en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.

“Se firmó un convenio de colaboración académica, investigativa y cultural entre la Universidad “Hermanos Saíz” y la Escuela Andaluza de Economía Social de España, el cual fomenta también la política de las instituciones de educación superior de Cuba, de favorecer los procesos de internacionalización de la educación”, aseguró el presidente del comité organizador del congreso, Doctor en Ciencias, Carlos César Torres Páez.

“Además, el congreso dio la posibilidad de establecer diálogos entre diferentes instituciones nacionales e internacionales y aportó insumos importantes a las posiciones, experiencias, herramientas que la delegación oficial de Cuba presentará en el Segundo Foro Regional de Desarrollo Económico Local, como parte del trabajo y las políticas públicas que se han impulsado en nuestro país durante los últimos años, en el marco de la actualización del modelo económico y social”, agregó.

MARDELTUR 2017, permitió además desarrollar enfoques vinculados al empoderamiento de los gobiernos locales y la autogestión de su desarrollo, y favorecer también en este sentido el mejoramiento de la dinámica de crecimiento económico, social, ambiental de cada uno de los territorios.

Diálogos, reflexión, aprendizaje y experiencias caracterizaron las sesiones de trabajo, lo cual, a juicio de los participantes, constituye uno de los mayores logros del Congreso.

“Lo más relevante de estos eventos son las conexiones y las redes que hacen entre los participantes".

“Aquí he aprendido que nuestro trabajo, vinculado a la implementación de economía social y solidaria, no solo tiene sentido en un entorno local, sino que hay muchas más personas de diversos países y en diferentes ambientes que comparten la misma lógica de que se puede hacer un modelo de empresa donde el ser humano esté al centro y el capital sea un instrumento y no una finalidad”, comenta la profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla, de México, Elia Irigoyen García.

A juicio del profesor del departamento de Telecomunicaciones y Electrónica de la Universidad Hermanos Saíz, Vicente Rodríguez Benítez, “MARDELTUR nos ofreció la posibilidad de conocer los puntos de vista de otros profesionales y los trabajos en que se desarrollan, así como hacernos de aquellas herramientas o ideas que estén a tono con las investigaciones que realizamos.

“La socialización, característica de estos espacios, tributará en mejores resultados de nuestros trabajos y que su aplicación directa se visualice en mejoras para la sociedad”.

Por su parte, Mercedes Zenea, profesora titular del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad Agraria de La Habana, afirma que “esta es una oportunidad única, constituye un éxito y es una referencia no solo para Cuba, sino para el resto de países invitados. He podido conocer nuevas experiencias y a la vez perfeccionar e integrar nuestras propias vivencias.

“Aporta conocimientos no solo para la academia sino para los órganos y organismos decisores, para el perfeccionamiento de todos los programas que se ejecutan en nuestro país”.

En el evento participaron más de 250 delegados de una decena de países, quienes presentaron unas 150 ponencias relacionadas con temáticas como cooperación internacional, inversión extranjera, impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo, economía social solidaria, entre otras.

Convocado por el Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo de la Universidad de Pinar del Río, MARDELTUR constituyó un espacio para promover la participación ciudadana, el empoderamiento de las estructuras locales y la autogestión.