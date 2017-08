El “Lobo de Mar” de la Coloma

De una familia de pescadores, el cubano Ramón Pino Rodríguez ha sabido multiplicar la pasión que siente por el mar / Foto: Cubasi.

Lo presentan como Lobo de Mar, pero su nombre es Ramón Pino Rodríguez. Lleva más de cincuenta años capitaneando una embarcación, y quizás por eso y por sus conocimientos de pesca, le hayan puesto tal sobrenombre, con el cual Ernest Hemingway inmortalizó a Gregorio Fuentes, capitán del mítico yate El Pilar.

Es sábado, pero en la Empresa Pesquera Industrial La Coloma (EPICOL) no se detiene el trabajo. Lo mismo en altamar que en la industria. El mar apacible, el sol tan fuerte como en estos meses de verano, en tanto Ramón aprovecha el mediodía para acondicionar el ferrocemento que lo llevará a las aguas del Golfo en busca de capturas.



Con la sencillez de los obreros y el orgullo de “colomero”, Ramón abandonó el yate, subió a tierra y en muy corto tiempo dio un repasón a su vida cargada de emociones.

A los pies del ferrocemento, en uno de estos días de verano / Foto: Cubasi.

Es maravilla todo lo que escucho de él, “vanguardia entre los vanguardias”, “honrado ciento por ciento”, “trabajador incansable”, argumentan directivos de la empresa.

En sus manos —al saludarme— siento la dureza de la faena que realiza. Son muchísimos años enfrentando el salitre, las madrugadas a mar abierto, el sol ardiente de nuestra área geográfica.

Aquí va, se los presento tal y como él lo hizo conmigo, con frases breves, sencillas y afectivas.

¿Por qué le dicen Lobo de Mar?

“Bueno… porque nacimos y nos hemos criado toda la vida aquí en este pedazo de tierra pegado al mar. Siempre con buenos resultados productivos.



“Mi papá también fue pescador, y desde pequeños nos llevaba con él. Somos 28 hermanos… ¡claro de diferentes madres!, de ellos 22 nos dedicamos a esta faena. Yo tengo cinco hijos, los cuatro varones trabajan en EPICOL, donde nos hemos formado como profesionales”.

¿Qué tipo de pesca realiza?

“Este barquito que usted ve aquí es el ferrocemento 332; nosotros empleamos el chinchorro, una técnica que nos permite pescar diferentes especies, pero el fuerte es la langosta”.

¿Cuántos hombres lleva su embarcación?

“Nueve, de los cuales tres son hijos míos, y otro es mi hermano”.

¿No le teme al mar, a esas madrugadas lejos de tierra?

“¡Qué dice…periodista! ¿Cuándo ha visto un pescador con miedo al mar? Allí es donde mejor me siento”.

¿Qué tiempo permanece en el océano?

“Depende, porque en el caso de la langosta no golpea el tema del hielo, hay que salir con una cantidad suficiente para poder conservarla y que no pierda calidad. Generalmente, estamos cinco, seis días afuera, y cuando se nos acaba el hielo tenemos que regresar”.

¿Cómo lo tratan en La Coloma?

“No me puedo quejar; todo el mundo me quiere. En Diego Pérez, un lugar ubicado entre Matanzas y Cienfuegos, donde actualmente se pesca la biajaiba, se reúnen los mejores chinchorreros del país, cuando vamos allá me siento muy respetado y eso me enorgullece. Me gusta que La Coloma esté entre los primeros”.

El mar para usted…

“La vida entera, una pasión que me acompaña noche y día”.

Junto a uno de sus hijos, también integrante de la embarcación que capitanea, y en compañía de Idarba Ruiz, dirigente sindical en la provincia de Pinar del Río / Foto: Cubasi.