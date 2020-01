Inicia hoy juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump

Trump será el tercer presidente de los Estados Unidos en someterse a este proceso, tras Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.

Este martes 21 de enero el Senado de Estados Unidos (EE.UU.) dará inicio al juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump.

Se tiene previsto que el juicio arranque a partir de las 13H00 (hora local) el cual será presidido por el presidente de la Suprema Corte Justicia John Roberts.

Luego de culminada la investigación contra Trump impulsada por la democrata Nancy Pelosi, la Cámara de Representantes determinó acusar al mandatario de dos cargos: Abuso de poder al solicitar la ayuda de Ucrania para investigar a su rival político, Joe Biden, y por obstrucción del Congreso.

El primero se refiere a supuestas conversaciones en las que Trump y otros cargos cercanos habrían presionado a las autoridades ucranianas (incluyendo al propio presidente, Volodymyr Zelensky, para investigar a un rival político, el exvicepresidente Joe Biden, y a su hijo, Hunter.

En cuanto al segundo, hace referencia a la supuesta obstrucción de la investigación que el presidente habría cometido, entre otras cosas, al dar a todo el personal de la Casa Blanca órdenes de no colaborar con el proceso

Pelosi anunció el miércoles pasado los cargos para la destitución de Trump e incluyen al Representante de la Cámara de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff de California, como el gerente principal (fiscal acusador).

This evening, the House’s Managers delivered articles of impeachment against President Trump to the U.S. Senate ahead of its upcoming trial. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/b635WnVkxB