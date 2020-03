Juana María, una eterna inconforme

Al Onceno Congreso de la UJC, Juana María Hernández irá a compartir las experiencias de los jóvenes mineros, esos que constantemente aportan a la economía de Cuba, mediante las exportaciones.

MINAS DE MATAHAMBRE, PINAR DEL RÍO. – Todavía recuerda con cariño y orgullo sus exposiciones en los concursos de la escuela y el municipio, los aplausos, los nervios, la tensión. Las investigaciones sobre el ahorro de electricidad, el abasto de agua, la labor de los bomberos o simplemente, su curiosidad por saber qué estudiaría en el futuro.

En aquellos momentos, estas eran las experiencias más grandes de su vida. Pero lo que Juana no sabía dos décadas atrás, es que, por su capacidad, ingenio, responsabilidad e inteligencia, podría saltar tan alto para llegar directamente desde las Minas de Matahambre hasta La Habana.

“Esto para mí ha sido una sorpresa total, nunca lo imaginé. He participado en otros eventos, pero creo que ninguno superará el poder estar sentada en el Congreso de los jóvenes cubanos”, asegura.

Juana María Hernández Rivera tiene 30 años y labora como planificadora de proyectos en la Empresa Minera del Caribe S.A (EMINCAR). Allí, desde ese rincón intrincado de la geografía pinareña esta joven multiplica las horas, trabaja arduamente, estudia, aporta y contribuye a la economía del país, una tarea que, a su juicio, debe constituir una prioridad para las nuevas generaciones de cubanos.

“¿Y cómo podemos hacerlo?, pues realizando bien nuestro trabajo, teniendo conciencia del rol que jugamos hoy en la sociedad, y en mi caso muy particular, garantizando que se ejecuten correctamente todos los procesos en la minería”, comenta.

“Nosotros ahora mismo somos grandes exportadores e ingresamos importantes dividendos al país, pero además con nuestro aporte, ayudamos a levantar la economía de nuestro municipio.

Hace poco recibimos el reconocimiento por ser los mejores exportadores del 2019, y hablo en plural porque sentimos la empresa como nuestra y en cada resultado está el trabajo de cada uno de los jóvenes que laboramos allí, pues le ponemos empeño, alegría y responsabilidad a todo lo que hacemos”, agrega esta pinareña de tez negra y ojos llenos de sueños.

¿Cómo es un día en la vida de Juana?

“Dentro de la empresa es toda la jornada entre la mina y la planta, porque desde mi puesto, tengo que ver con casi todas las áreas generales de servicios, o sea que todo lo que tiene que ver con la planificación de los trabajos que se ejecutan, las obras industriales o las inversiones pasa por mis manos.

En el barrio soy muy querida –al menos así lo siento- y soy “famosa” por llevarme bien con todos los vecinos y por estar siempre –como decimos en buen cubano- metida en todas las actividades; cuando me convocan estoy dispuesta y si no me ofrezco yo sola”, nos cuenta entre risas.

Quienes la conocen, saben de su pasión por la música romántica y las conocidas “novelas rosa”, su amor por la profesión que escogió -Ingeniería Industrial- y su capacidad parahacer creer que los días son más largos. Pero quizás, uno de sus mayores logros es lograr que funcione adecuadamente el Comité de Base en una entidad con horarios irregulares.

“Hoy tenemos una juventud muy diversa dentro de la empresa, pero lo que sí nos une son los deseos de trabajar mucho y salir adelante. No funcionamos como un Comité normal, porque a veces los horarios no coinciden, o las planificaciones chocan, pero a pesar de ello se siente nuestra presencia en la empresa y creo que eso es lo más importante”, expresa y en sus palabras se nota su convicción y firmeza.

A tu juicio, ¿qué rutas debe seguir la UJC para mejorar su trabajo como organización de la vanguardia juvenil cubana?

“Lo principal es inyectarles a los militantes aún más entusiasmo, motivarlos para que participen en todas las tareas de impacto, sobre todo en las que tienen que ver con la economía y la defensa del país, que constituyen hoy prioridades para Cuba. Las nuevas generaciones siempre han estado al frente de los procesos revolucionarios y esta no puede ser la excepción, nos toca ponerle energía, dinamismo y creatividad a las acciones que hoy impulsa la nación”.

Ser delegada directa al Onceno Congreso de la UJC es una experiencia única, le digo.

“Estoy muy contenta, porque dentro de todos los jóvenes buenos y capaces que hay en la provincia, que me hayan elegido, significa mucho para mí. Lo único que puedo decirles a mis compañeros y a todos los que confiaron en mis capacidades es que trataré de representarlos lo mejor que pueda e intentaré plantear las preocupaciones que nos aquejan, así como la posición de los jóvenes vueltabajeros de continuar defendiendo nuestras conquistas”.

¿Te imaginas ya sentada en las sesiones del Congreso?

“A veces lo pienso, creo que estaré muy nerviosa y atenta, sobre todo porque, como muchos otros jóvenes, estoy esperando que podamos tener un intercambio con nuestro presidente, lo que sí puedo asegurar es que allí expondré las experiencias de EMINCAR, y cómo desde un municipio tan lejano como el mío se pueden desarrollar proyectos y contribuir al desarrollo del país.

De igual forma estoy convencida de que voy a nutrirme mucho de las vivencias de otros territorios, y sí considero que debemos hablar mucho el tema del funcionamiento orgánico, qué nos va faltando hoy, cuál es el camino para mejorar, porque son temáticas de las que hablamos cotidianamente en el trabajo, en la casa, a “nivel de pasillo”, en algún encuentro, y qué mejor espacio que el Congreso para exponer nuestros criterios”, confiesa.

Y antes de concluir, Juana María dejó un mensaje muy claro a las nuevas generaciones de cubanos, “sigamos siendo eternamente jóvenes, revolucionarios e inconformes, garantizando el futuro y soñando con imposibles, hay quienes dirán que somos utópicos, pero son las grandes utopías las que mueven el mundo”.