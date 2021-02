La COVID-19 juega al escondido

La ocupación de la familia en el cuidado de niñas, niños y adolescentes activa nuevamente la alarma de la responsabilidad colectiva a partir de las escuelas cerradas.

Me contaba una amiga que el fin de semana los juegos de pelota en las calles de su barrio, las conversaciones en las aceras y la algarabía de adolescentes, le recordaban el verano.

En tiempos de COVID-19 el panorama feliz que me describió es preocupante. No es verano y el cierre de la escuela, no de la enseñanza, es una medida de protección a la salud de todos.

En la casa y la familia está la clave para garantizar la salud. Los cambios que se dan constantemente, por las fases que se emiten ante la pandemia, pueden contribuir a que el estrés domine las actitudes de niñas y niños a partir del comportamiento de sus padres y demás miembros de la familia.

Es momento para aplicar formas de enseñanza desde el hogar que alivien el ajetreo doméstico. Fijar horarios para tareas específicas como sembrar plantas e involucrarlos en la organización y limpieza de la casa, serán acciones de utilidad para la vida.

Buscar por INTERNET el mundo exterior debe ser supervisado por los adultos y aunque no está al alcance de todos los niños y adolescentes, algunos cruzan los portales para el uso de una laptop o computadora del amiguito, elevado riesgo de contraer el virus.

En tiempos de COVID-19 las tele clases deben convertirse en la gran preocupación de los adultos para el aprendizaje de sus hijos. Estamos viviendo una situación que surgió de repente pero después de más de un año de enfrentamiento al nuevo Coronavirus, se debe tener control del entorno familiar para no lamentar contagios.

Leer, ver la televisión, escuchar radio, acudir a juegos de mesa, aprender a coser y otras tantas maneras de ocupar la mente, deben ser retomadas en la familia. La pandemia silenciosa no cree en algarabías de muchos ni en conversaciones en las aceras.

La COVID-19 aunque parezca el nombre de un juego online es un matón, mayoritariamente, de seres humanos desprotegidos de responsabilidad. Las niñas, los niños y los adolescentes que nos rodean tienen que saberlo.

Las restricciones de movimientos son una práctica internacional que ha mostrado resultados para evitar la propagación del virus. No expongamos a los más desprotegidos. Una pelota hoy en las manos de un grupo de niños puede cambiar sus vidas para siempre de manera trágica. A divertirse en casa porque en las calles el SARS–CoV–2 juega al escondido.