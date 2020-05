La COVID-19, otra batalla que debemos ganar juntos

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Julio Cesar Rodríguez Pimentel, explicó las medidas adoptadas esta semana para evitar la propagación de la COVID-19 en Pinar del Río, durante su comparecencia en el programa de participación ciudadana “Pinar Con Vida”, de Radio Guamá, en el que lo acompañaron el Gobernador Rubén Ramos y otros directivos del territorio.

Durante su intervención, Rodríguez Pimentel, reconoció el avance constructivo de diversas instituciones de salud, como: en el Centro de Ambulantes, en la sala de cuidados intensivos del hospital Pediátrico Pepe Portilla y en el hogar de ancianos Luz Saldivar. “El sistema de salud pública esta beneficiado en estas acciones de mantenimiento y reparación por su importancia”, precisó.

El presidente del CDP también informó que se decidió la rendición de cuentas todos los martes de las estructuras productivas que incumplen con el programa de auto abastecimiento y a partir del lunes los trabajadores de los puntos de venta le informarán a la población los productos que expenderán y su cantidad, en todas las unidades comerciales.

“Posteriormente se les entregará a las personas de la cola un ticket para la compra hasta donde llegue el número de los productos que distribuirán. Esto evitará que se guarden indisciplinas.

“Para los próximos días solo circulará el 50 % de los autos que en la actualidad se están moviendo para evitar el traslado innecesario de personas”.

El doctor Ariel Godoy del Llano, director de Salud Pública, informó que Pinar del Río se mantienen con 50 casos confirmados, de ellos 16 en seguimiento con una evolución médica muy estable.

“Tenemos 34 pacientes de alta clínica en seguimiento durante 14 días en sus casas. No se reportan pacientes graves ni críticos y no contamos con fallecidos en el territorio. Se acumulan 2623 pruebas realizadas de PCR en el IPK, esto tiene un índice de 1.9 comparado con los 50 casos positivos”.

El Director de Salud Pública explicó que no debemos bajar la guardia. “En esta etapa la situación epidemiológica en el país tiene una cierta mejoría pero hay que extremar las medidas. Hay que ser disciplinados.

“Es preocupante la cantidad de personas que no están cumpliendo el aislamiento social en sus viviendas y se encuentran transitando por las calles de la provincia”.

El doctor recordó que un gran porciento de los positivos son asintomáticos y “la COVID-19 no se ve, se transporta por las personas.

“Es lamentable retroceder después del esfuerzo y los resultados que se ha logrado en la provincia. Esta batalla tenemos que ganarla, pero ganarla juntos”, acotó.

Por su parte, el Vicepresidente del Consejo de Defensa, Rubén Ramos Moreno, informó en Radio Guamá que en el Gobierno Provincial está funcionando un equipo de trabajo que recopila todas las insatisfacciones que llegan a este programa.

“No siempre la respuesta tiene una solución, pero queremos que las personas sepan que estamos asegurando un tratamiento a cada situación. Le pedimos a las oyentes seriedad en los planteamientos y que se identifiquen con nombres reales y teléfonos en los que se puedan localizar. En el sitio de Radio Guamá se encuentran muchas respuestas a los oyentes, es una de las vías que nos ha facilitado el trabajo”.

Asi mismo, se refirió a un grupo de medidas desde el Consejo de Defensa que van dirigidas a organizar las colas para la compra de productos.

“Todas las cajas que tengan posibilidad de incrementar la venta se van a poner en disposición para agilizar el proceso. La medida de expender por ticket la queremos implementara partir del lunes.

“Desde hace tiempo tenemos compañeros que organizan las colas y esto ha tenido mucha aceptación por parte de la población. Por ahora no podemos hacer una distribución de productos por la tarjeta ya que los productos no alcanzan. Se han llevado recursos a muchas comunidades En algunos lugares no hay centros gastronómicos pero se han implementado carpas.

“Estamos abogando porque las personas de la tercera edad reciban la atención de los factores de su comunidad (CDR, FMC, Delegados del poder Popular, Militantes de la UJC) Nos tiene que llamar la atención cuando vemos una persona de la tercera edad en la cola porque no se ha resuelto su situación

Durante su intervención, el Fiscal Jefe en Pinar del Río, Lázaro Esteban Guzmán, aclaró dudas con respecto al trabajo a distancia o tele trabajo, el cual es consensuado con la administración, en dependencia de las funciones de cada persona.

Informó además que se está siendo muy severo con las violaciones en las colas “Hoy atendemos 38 procesos por delito de desacato a las autoridades, de los 21 juicios efectuados, 16 ciudadanos fueron encausados con privación de libertad y aplicamos multas de 7 500 pesos a quien incumplan con las medidas aprobadas en el CDP”.