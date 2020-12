La decana Dianelkys Martínez ante su tarea más sensible

Por India Alejandra González Molina, estudiante 2do año Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

En marzo del 2020 se diagnosticaron en Cuba los primeros casos de COVID-19, a partir de ese momento la cotidianidad de cada ciudadano de este país se vio transformada por la necesidad de incluir en las rutinas diarias nuevos hábitos, como el uso del nasobuco, lavado de las manos con hipoclorito y el distanciamiento social. Medidas con el fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Por esta nueva realidad se suspendieron las actividades docentes y todas aquellas que involucraran la participación o presencia de varias personas en espacios reducidos, lo que trajo consigo la implementación del teletrabajo; además de que muchos cambiaran sus obligaciones y llevaran sus esfuerzos a los lugares en los que más se les necesitaba.

Estudiantes que hicieron servicios de mensajería, limpieza, combate a los coleros. Trabajadores de la gastronomía y los servicios que salieron de sus locales para llevar alimentos al domicilio de la población vulnerable, cocinar en centros de aislamiento, y muchos ejemplos de voluntarios en diversas tareas que muchas veces distaban de sus ocupaciones anteriores.

Uno de esos casos fue el de la Doctor en Ciencias, Dianelkys Martínez Rodríguez, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de #PinardelRío “Hermanos Saíz Montes de Oca”, quien, ante el rebrote de la pandemia en la provincia se sumó a las labores de higienización en la zona verde del Hospital de Campaña emplazado en la Sede Pedagógica “Rafael María de Mendive”.

Martínez Rodríguez afirma que, aunque “siempre he participado en tareas de impactos o misiones asignadas dentro y fuera del territorio nacional. Sin embargo, apoyar en las actividades para el enfrentamiento de la COVID-19, ha sido la más sensible”.

“Apoyar en las labores de higienización en el Hospital de Campaña lo considero, en primer lugar, un acto de humildad y de servicio social. Ha sido una manera de ser coherente con mi formación como ser humana y profesional. Siento que pensé y actué como país.”

La profesora Dianelkys Martínez también agradece la disposición de alumnos y profesores de su Facultad en una situación tan sensible como la vivida actualmente y que, si bien no todos fueron hasta estos centros, apoyan con la disciplina social y el cuidado a sus familias.

“Reconocer de manera especial la respuesta que hemos tenido del colectivo de Lenguas Extranjeras (tanto de estudiantes como profesores). Igualmente, la de los estudiantes de la carrera de Derecho, incluyendo alumnas de primer año. Eso dice mucho de sus valores como seres humanos y su sentido de compromiso. Por último, los miembros del Consejo de Dirección y de los núcleos del Partido Comunista de Cuba (PCC), han sido de mucho apoyo para convocar y dar ejemplo.”

Para Dianelkys Martínez quedan de enseñanza “el valor de acompañar y ayudar a otros ante el cansancio y la tristeza que va dejando la pandemia; el valor de ser humilde y coherente con la formación que hemos recibido en nuestras familias, escuelas y líderes políticos; no juzgar a otros porque sé que muchos están apoyando desde otros frentes; que no soy imprescindible en el Decanato, pues desde la distancia también puedo ejercer mis funciones académicas y de trabajo socialmente útil.”

“Ser Decana no me impide servir a los otros, los títulos que ostento hoy en día se ennoblecen ante una actitud más sensible, comprometida y revolucionaria”, acota.

Dianelkys Martínez Rodríguez es un claro ejemplo de cuanto se puede hacer en estos tiempos que reclaman ayuda y solidaridad, pues no se limitó a socializar un llamado del país, de la provincia, a buscar apoyo para una situación sensible, sino que también ella llegó a dar respuesta.

Tomado de página en Facebook de Universidad de Pinar del Río