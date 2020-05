La espontaneidad de los cubanos

Nunca he dudado de la capacidad y creatividad de los cubanos y ejemplos sobran por doquier en el mundo entero; sin embargo en estos tiempos de resistir y unir fuerzas, estas habilidades se triplican para el bien de todos.

Pero prefiero resaltar las iniciativas para garantizar el plato que llevar a la mesa en cada casa preservando la salud de todo un pueblo y es ahí donde el coraje y las ganas de servir han hecho de las suyas.

Restaurantes que han abandonado su rutina diaria y ahora llegan hasta los hogares con la misma calidad que en sus salones; jóvenes que prefirieron dejar la comunidad y el aislamiento para ayudar a los ancianos; trabajadores que se han convertido en mensajeros para entregar el pan de cada día.

En estos duros tiempos en los que la solidaridad se afianza como la raíz de un árbol, he visto gestos que me han enaltecido el alma, como cuando presencié a una anciana llorar (y no precisamente de tristeza) al abrir la puerta y encontrar frente a ella a aquel estudiante que apenas distinguía por sus ojos con las manos llenas de productos que garantizaban el sustento alimentario de sus hermanos, tan añosos como ella.

También he visto a gastronómicos sorteando la lluvia en una moto para cumplir el compromiso de una entrega en el horario previsto, he contemplado a dirigentes sindicales entregar comida a los abuelos, sin esperar nada a cambio… he descubierto haciendo maravillas a un chef para elaborar platos que satisfagan el paladar de sus clientes y solo esperando el agradecimiento de una mirada sonriente.

En estos duros tiempos he comprobado que, como dijera Cervantes “las penas con pan son menos” y eso es lo que hacen estos diminutos detalles solidarios que proveen una comida tan equilibrada como un poema al desarrollo de la vida.

He visto…he visto, y no me canso de descubrir tanta nobleza en la obra de los cubanos, tanta espontaneidad a fuerza de todo, tanta similitud con la inmensidad de los humanos.