La Gran Conjunción, espectáculo celeste que no ocurría desde la Edad Media

/ Por José Rubiera.

El 21 de diciembre se producirá, como cada año, el Solsticio de Invierno en el Hemisferio Norte de La Tierra, y comenzará entonces el invierno, aunque ya antes de esa fecha algunas zonas han tenido un tiempo gélido; por ejemplo, hoy miércoles, en Siberia, se registran temperaturas máximas de hasta -40ºC.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur, ocurrirá el Solsticio de Verano, con lo cual comenzará ahí el verano. Esta es una consecuencia de la inclinación del eje de rotación de La Tierra mientras nuestro Planeta describe una vuelta en su trayectoria elíptica alrededor del Sol.

Los Solsticios tienen además la característica de que la noche del 21 de diciembre será la más larga del año o el día más corto, en el Hemisferio Norte; mientras que, en el Sur, sucederá a la inversa, la noche más corta y el día más largo del año.

Esquema que ilustra el solsticio de Invierno en el Hemisferio Norte. Lo causa la inclinación del eje de La Tierra.

El Solsticio, con exactitud astronómica, ocurre realmente a una hora en lada lugar de La Tierra. Para La Habana, Cuba, este Solsticio de Invierno ocurrirá exactamente el lunes 21 de diciembre de 2020 a las 5:02 am.

Pero este año, esa fecha tendrá una connotación especial, algo que no ocurría desde el año 1623, hace cuatro siglos, cuando la humanidad atravesaba la tenebrosa Edad Media. Se trata del mayor acercamiento “aparente” en el cielo entre los planetas Saturno y Júpìter. Destaco la palabra “aparente”, porque realmente dichos planetas estarán situados muy lejos uno del otro, a casi 800 millones de kilómetros, pero para un observador que esté en La Tierra, parecerá que están muy cercanos, casi como si fuera uno sólo, y por cierto, se observará a simple vista, con singular brillantez en esa noche.

A este fenómeno se le llama “conjunción” de planetas, que en la bóveda celeste pueden aparecer muy cercanos, o como en este caso, casi fundidos en un punto brillante, y ocurre cuando en sus respectivas órbitas, se alinean con La Tierra, como se observa en el siguiente esquema.

Vistos desde La Tierra, parece que Júpiter y Saturno están muy cercanos. Realmente están a 800 millones de kilómetros uno del otro. (Esquema de timeanddate.com)

Sin embargo, este espectáculo celeste no podrá verse este lunes en la mayor parte de nuestro Planeta, debido a la posición que Saturno y Júpiter ocuparán en el cielo nocturno. Una conjunción similar pudo ser vista en casi toda La Tierra por última vez enel siglo XIII, exactamente el 4 de marzo de 1226,hace nada menos que 794 años.

Ahora bien, una conjunción no es en sí un evento raro. Recordar que La Tierra tarda un año en darle la vuelta al Sol, Júpiter demora 12 años y Saturno, 30; eso hace que el fenómeno no sea tan frecuente, pues tienen que ocurrir una serie de coincidencias. De hecho, Saturno y Júpiter entran en conjunción cada 20 años, debido a las órbitas que describen y la posición que ocupan respecto a La Tierra. Pero lo que diferencia la actual conjunción, y es por lo que se llama “gran conjunción”, es que estarán aparentemente tan cerca en el cielo, que se fundirán casi en un punto, y un punto muy brillante, para el observador que use sólo sus ojos para apreciar el fenómeno. Sin embargo, si se empleara un telescopio o binocular potente, se verían como dos puntos muy cercanos, como un planeta doble, pero no unidos.

La Gran Conjunción de los planetas Saturno y Júpiter podrá ser vista en Cuba, aunque por breve tiempo, después de la puesta del Sol el día 21. Ese día será, como ya les dije, el día más corto del año, y en La Habana, durará 10 horas 43 minutos. El Sol se pondrá a las 5:50 pm, mientras que el Crepúsculo Astronómico comenzará a las 6:42 pm y finalizará a las 7:10 pm. Quiere esto decir, que las condiciones de oscuridad mejorarán desde las 6:42pm, con la noche ya oscura totalmente desde las 7:10 pm. Pero la puesta en el horizonte de Júpiter y Saturno ocurrirá a las 8:02 pm. Quiere esto decir que es muy poco el tiempo disponible para observar el espectáculo celeste, y esos planetas estarán, además, muy bajo en el horizonte.

Júpiter y Saturno vistos desde La Habana a las 6:42 pm del 21 de diciembre de 2020, simulado en ordenador. Parecen un solo punto a simple vista.

En esta simulación por ordenador, a la misma hora que la anterior, vemos lo que se observaría con un telescopio pequeño o unos binoculares de cierta potencia. Se ven los dos planetas separados, y algunas de sus lunas.

Hay que buscarlos en La Habana, (pero con ligera variación en el resto del País), hacia los 14.9 grados de elevación, con 240 º de ázimut. a las 6:42 pm del día lunes 21 de diciembre. Es decir, en la dirección al Suroeste, y mirando un poco más hacia el Oeste y algo por encima del horizonte.

Pero tener muy presente que, al final, todo depende de la meteorología. Si hay nubes cercanas al horizonte, no se podrá observar. Sin embargo, con un poco de suerte, si está despejado, al menos esa parte del cielo, disfrutaremos de una imagen que no será vista en años. Así que, si podemos verlo, hay que aprovechar la oportunidad, pues según la NASA, no habrá otra gran conjunción de estos planetas hasta dentro de unos pocos años …hasta el 15 de marzo del año 2080, y si quieren esperar unos cuantos años más, volverá a ocurrir en el año 2400…