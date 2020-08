La juventud: protagonista de estos tiempos

Soy vecina del CDR 9 “Abel Santamaría Cuadrado” en el reparto Raúl Sánchez, aquí en el municipio de Pinar del Río. En recientes días, luego de los aplausos que dedicamos a nuestro personal de la salud que sigue sin desvelo luchando contra el nuevo Coronavirus, la presidenta de la organización de masas reconoció la actitud destacada de algunos jóvenes de la demarcación.

Al indagar por cada uno de los nombres que mencionó, me sentí orgullosa de la juventud de estos tiempos, la que sin pensarlo dos veces ha dado el paso al frente y ha dicho: cuenten conmigo.

Ángel Alberto, es estudiante de medicina, fue de los primeros en participar en las pesquisas en los hogares pinareños, para la detección temprana de pacientes con síntomas respiratorios.

Alfredo, con su guitarra al hombro llevó su música a los lugares más recónditos de la geografía vueltabajera, haciendo brotar la alegría y la esperanza en los rostros de esos pequeños que llevaban confinados en sus viviendas, ya algún tiempo.

Angélica no se quedó atrás. Aprovechó el descanso escolar y enseguida se brindó para hacerle los mandados a Montoto y Aida, dos ancianitos del edificio del frente, que sobrepasan los 60 años y padecen enfermedades que los hacen vulnerables a la COVID-19.

Con cuánta dignidad recibimos a Jeferson, ese intrépido enfermero que por casi 30 días no pudo ver a sus padres, pues mantenía con vida a los casos positivos que tuvo bajo su cuidado en el Hospital “León Cuervo Rubio”, epicentro del combate por la pandemia en Pinar del Río.

Con tantos ejemplos recordé a otros, protagonistas también de tiempos convulsos como los que vivimos. Herederos de la estirpe de aquellos que participaron en el Moncada, en la Sierra Maestra, o vinieron en el yate Granma.

Está Yunio, quien con apenas 32 años de edad se encuentra al frente del laboratorio de microbiología por donde pasan todas las muestras antes de ser enviadas al IPK.

También José Raúl, que cada domingo ofrece sus horas voluntariamente en la siembra de viandas en el Polo Productivo “Hermanos Barcón”, consciente de que la prioridad hoy es impulsar la producción de alimentos.

¡Ah! y no se me podía quedar Daniel, quien con su uniforme verde olivo, vigila nuestras calles, vela por la tranquilidad ciudadana, y hasta le ha tocado apoyar en la organización de no pocas colas.

Coincidirán en que pudieran ser muchos los nombres, y es que en esta batalla por la vida, como en todas las gestas anteriores, la juventud cubana ha ratificado sus convicciones y su capacidad para participar con entusiasmo, creatividad y alegría, en las disímiles tareas que le son inherentes a su tiempo.

Cuando celebramos hoy el Día Mundial de la Juventud, y a sólo días del cumpleaños 94 del Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, no permitamos que alguien diga que nuestros jóvenes están perdidos, porque no es así.

Nuestra juventud sigue diciendo ¡Presente!; además de divertida, es profunda y revolucionaria, aporta, propone, se inmiscuye. Y quien aún lo dude que revise en su cuadra o comunidad, en los centros de producción y servicios, en los campos, en las fábricas, estoy segura que allí encontrará otros nombres de jóvenes, protagonistas de estos tiempos.