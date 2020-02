La magia de la Radio

La radio es magia pura. Es el único lugar donde no hacer falta ver para creer, pues con 4 ingredientes básicos: palabras, música, efectos y silencios, es capaz de construir historias maravillosas sin necesidad de una imagen de apoyo.

Muchas veces la gente que visita la emisora Radio Guamá, sale un poco desilusionada. Seguramente espera ver escenografías, disfraces, bastidores, noticias viejas, risas nuevas, señoras vestidas de época, caballeros de traje y corbata y hasta algún que otro animalito. Pero no. No encuentra nada de eso.

Solamente unas cuantas personas en el centro de una habitación hablándole con gestos y ademanes a un micrófono que no contesta. Los que no hablan en ese momento hacen todo en cámara lenta y se mueven como si la gravedad no existiera. Juegan a dígalo con mímica, escriben grande en los papeles los nombres de los entrevistados y tratan de evitar que el documento haga ruido y se escape por el micrófono.

Y es que la radio tiene ese efecto, esa magia que nos permite demostrar una vez más que lo esencial es invisible a los ojos. Por eso se escucha, pero, sobre todo, se siente.

Por eso, hablar de ella, no es solo mencionar ese aparato que capta las ondas electromagnéticas que más tarde se escucharán en forma de música, voces y sonidos. Este es un espacio de producción de contenidos, un medio de representación social; es tecnología, instrumento de comunicación, cultura, deleite, instrucción y aprendizaje.

Y ya sea por una razón u otra, lo cierto es que para quienes cada día conjugamos imaginación, inmediatez y cercanía, hacer radio, más que un trabajo, constituye una forma de vida, porque, precisamente, este es el medio idóneo para echar a volar la imaginación, o simplemente, porque nos volvemos adictos a los sonidos, las voces, los micrófonos, los guiones y las consolas de audio.

Por ello, la meta para quienes hacemos radio en Pinar del Río, está precisamente en regalar programas de calidad a nuestra audiencia. Programas que diviertan, entretengan, enseñen, informen, apasionen y atrapen al oyente. Así, seguiremos siendo la señal sonora de la familia pinareña, una señal que desde ya les asegura, que a los 50, suena mejor.

A los que la aman, Feliz Día Mundial de la Radio