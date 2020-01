La OMS descarta al coronavirus como emergencia global

Es demasiado pronto para declarar el brote del coronavirus como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, aseguró el Comité de Emergencias de la OMS, tras una evaluación hoy de esta problemática, desatada en China.

Que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial, explicó en conferencia de prensa Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la OMS.

Tras agregar que las discusiones del Comité tardaron dos días y estuvieron muy divididas, subrayó que el brote si constituye una emergencia grave en China.

En su intervención, el funcionario aseguró que, hasta el momento, se ha confirmado que el virus puede causar una enfermedad grave y puede ser mortal, pero en la mayoría de los casos solo produce síntomas leves.

Puntualizó que de aquellos que han sido infectados, un cuarto de ellos experimentó síntomas graves, y los fallecidos padecían de otras condiciones médicas como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaban su sistema inmunológico.

Al referirse a la transmisión persona a persona, explicó que solo existe en China, pero por ahora se encuentra limitada a grupos familiares y trabajadores de salud que cuidan de los pacientes infectados.

‘En este momento no hay evidencia de transmisión persona a persona fuera de China, pero no significa que no va a suceder’, aseguró.

Las recomendaciones hasta ahora de la OMS como medidas preventivas son la realización de un examen médico en los aeropuertos como parte de un conjunto integral de medidas de contención. Tampoco sugiere más restricciones de viaje o de comercio, agregó Tedros.

Añadió que todos los países deben poner en marcha medidas para detectar los casos de coronavirus, incluidos los centros médicos.

Familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, se les llama coronavirus por los picos que sobresalen de sus membranas, que se asemejan a la corona del sol.

Pueden infectar tanto a animales como a personas y causar infecciones del tracto respiratorio, que van desde el resfriado común hasta afecciones graves como el síndrome respiratorio agudo severo(SARS), que enfermó a miles de personas a nivel mundial en 2003,con casi 800 fallecidos.