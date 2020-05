Las ajedrecistas más pequeñas tienen su espacio en la Copa María Teresa Mora

Dos nuevos rostros del ajedrez pinareño, Miralys Hernández y Lauren Santana, forman parte del grupo de 20 niñas que competirán en el Torneo Sub 18, a disputarse este sábado a partir de las 11:00 (hora local).

En la jornada de clausura de la Copa Online María Teresa Mora, Hernández manifestó que esta competencia “es una oportunidad para reencontrarse con las amistades de otras provincias y jugar con ellas”.

“También es un honor participar en una competencia que lleva el nombre de la única mujer que pudo entrenar con José Raúl Capablanca, que fue María Teresa Mora. Es una experiencia bastante bonita”, sentenció.

Por otra parte, Santana de 10 años de edad, declaró a la página de Facebook Lisychess que desde muy pequeña le llamó la atención el juego ciencia cuando veía a su papá frente al tablero.

“Él decidió enseñarme y poco a poco me apasioné más, mis padres me apoyan y por eso he decidido dedicar mi vida a lo que más amo, el ajedrez”,finalizó.

A propósito de este torneo sub.18, la organizadora Lisandra Ordaz manifestó que esperaba mayor participación, “pero también es una realidad que no todos tienen la posibilidad del internet”.

Asimismo, manifestó que “algunas aún no saben usar las plataformas online, que es un mundo totalmente nuevo para ellas”.

Los resultados de los clasificados a la final del torneo por equipos se darán a conocer a partir de las 10:00 (hora local) y podrá seguir en vivo desde las 18:00 la batalla por el título a través de la plataforma digital www.lichess.org.