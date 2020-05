Llama OMS a la comunidad mundial invertir en salud para alcanzar el desarrollo

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró este lunes que si el mundo desea desarrollarse tiene que invertir en el sector salud, al participar en los trabajos de la 73 Asamblea Mundial de la Salud, que sesiona de manera virtual por la pandemia del Covid-19.

“La salud no es un lujo es una necesidad. No es una recompensa del desarrollo, al contrario, es un requisito previo; no es un coste, es una inversión. El camino hacia la seguridad, la prosperidad y la paz”, aseveró el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alertó que el nuevo coronavirus afecta otros logros de los sistemas sanitarios, entre ellos el programa materno infantil y la lucha contra el VIH. Declaró que a pesar del poder económico y militar de muchas naciones, el virus nos da una lección de humildad.

Tales declaraciones ocurren en el contexto de la pandemia por la Covid-19 y cómo entre sus efectos se encuentran los económicos y sociales. “Más de 4 millones y medio de casos se han notificado a la OMS y más de 300.000 personas han fallecido. Cada vida que se pierde deja una herida, una cicatriz en las familias, las comunidades y las naciones”, dijo.

También señaló que la mayoría de la población mundial sigue en situación de susceptibilidad frente al nuevo coronavirus. Destacó que las naciones se han reunido para hacer frente a la emergencia sanitaria pero este virus “es eficiente, rápido y letal”. Agregó que debemos tratar al virus con el respeto y la atención que merece.

Sobre el levantamiento de las restricciones en algunas naciones, el director de la OMS dijo que la instancia “comprende plenamente y respalda el deseo que tiene los países de volver a ponerse de pie, de volver poner manos a la obra”.

Sin embargo, llamó a las naciones a la cautela. “Los países que avanzan con demasiada rapidez sin haber establecido un andamiaje de salud pública adecuado para detectar y suprimir la transmisión, corren un verdadero riesgo de afectar su recuperación”.

Tedros habló de cómo la OMS ha ofrecido directrices técnicas y asesoramiento sustentados en la ciencia desde etapas tempranas de la enfermedad. Señaló la declaración de pandemia a la Covid-19 el pasado 30 de enero y la elevación de los niveles de percepción de riesgo.​​​​​​​

“Nuestro mayor fracaso sería no aprender las lecciones (…) y dejar al mundo en el mismo estado vulnerable que se encontraba antes (…) Si hay algo bueno que podamos llevarnos es la necesidad de que el mundo sea un lugar más seguro y más resiliente”, destacó.

También adelantó que se presenta a la Asamblea un proyecto de resolución para que se haga una evaluación independiente integral e imparcial que tendrá en cuenta la totalidad de respuestas dadas por todas las partes interesadas de buena fe.

“El único camino hacia el futuro es un camino unidos”, aseveró.