Llegará nueva versión de Mujercitas a las pantallas de cine

Una nueva versión cinematográfica de la novela de Louisa M. Alcott, Mujercitas, llegará este 25 de diciembre a las pantalla de cine.

La historia ambientada en la guerra de Secesión ha vuelto a reclamar la atención de los productores de cine, puesto que en 2018 se cumplieron los 150 años de la publicación de la obra.

La directora y guionista Greta Gerwig ha creado una versión de Mujercitas que se inspira tanto en la novela clásica como en los escritos de la autora, y se desarrolla mientras el alter ego de la autora, Jo March, reflexiona sobre su vida ficticia.

Como parte del reparto intervienen Timothée Chalamet (‘Call Me By Your Name’, ‘Día de lluvia en Nueva York’), Saoirse Ronan (‘María, reina de Escocia’, ‘En la playa de Chesil’), Emma Watson (‘La bella y la bestia’, ‘El círculo’), Florence Pugh (‘La chica del tambor’, ‘Midsommar’), Eliza Scanlen (‘Heridas abiertas’, ‘Babyteeth’), Maryl Streep (‘The Laundromat. Dinero sucio’, ‘Big Little Lies’) y Laura Dern (‘Historia de un matrimonio’, ‘Big Little Lies’), entre otros.

Mujercitas es una hermosa novela considerada por los críticos como un acierto de M. L. Alcott, se desarrolla en un ambiente de amplio realismo, es la historia de cuatro hermosas hermanas que van desde la inocencia de la niñez hasta el despertar de la juventud, narran sus experiencias de crecimiento que cada una van teniendo y nos muestra qué tan profundo puede ser el amor de una familia cuando todo es sincero y no es alterada la inocencia de los niños por los adultos.

En la versión de Gerwig, la querida historia de las hermanas March: Amy, Jo, Beth y Meg, cuatro jóvenes mujeres en plena adolescencia decididas a vivir la vida según sus propias normas, es atemporal y a la vez de total actualidad.

La película recibió varias nominaciones durante este año. Entre ellas destacan: