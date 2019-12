Los 10 mejores programas de la Televisión Cubana en 2019

Una vez más me lanzo al ruedo. Aquí están los programas de la Televisión Cubana (TVC) que escojo como los mejores del 2019.

Sigo pensando que una buena programación es una asignatura pendiente en nuestra televisión. Y repito lo que dije la vez pasada:

“Nunca he creído mucho en listas, ni en concursos, pero asumo la responsabilidad de ofrecer mi opinión y… ser injusta. La televisión no es mía, ni de nadie en particular, es de todos y por eso cada persona exige ‘su programa’ y ‘su parrilla’”.