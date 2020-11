Desde que se declaró a Pinar del Río en fase de transmisión autóctona de la COVID-19 -el pasado 26 de octubre-, el Máster en Ciencias Yurisniel Vitón Rodríguez dejó de ser el profesor principal de año académico en primer año de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” (UPR).

Ahora es en uno de los 21 mensajeros voluntarios que apoyan el trabajo de prevención al ya no tan nuevo Coronavirus en la circunscripción 130 de Villa 2, en el municipio Consolación del Sur donde reside.

“Poco después de decretarse la fase de transmisión autóctona y quedar interrumpido el proceso docente en la Universidad, uno de los municipios más afectados fue el de Consolación y, las autoridades del territorio tomaron, como uno de los acuerdos para controlar el contagio, el uso del servicio voluntario de mensajería por consejos de defensa de la revolución (CDR), de esta forma solo estarían circulando por las calles las personas autorizadas para ello.

“Yo fui una de esas personas que se sumó a la tarea”.

Berta, cual Mariana de estos tiempos, madre de Yurisniel y presidenta del CDR número 1 al que pertenece, le planteó a su hijo asumir la responsabilidad de mensajero porque según, sus principios, los ejemplos son diez veces más útiles que los preceptos.

“Mi mamá es la presidenta del CDR y, aunque con mucho temor a que algo me sucediera algo, me propuso incorporarme y lo hice, porque como ella misma nos enseñó a mi hermano y a mí: el ejemplo comienza por casa. Y estos son tiempos de influir sobre los demás a través de un comportamiento cívico y disciplinado. Se hizo el llamado desde las diferentes estructuras de gobierno y los medios de comunicación a la disciplina social, pero aún algunas personas no tienen percepción de riesgo o son indisciplinadas y en este momento todos nos estamos jugando la vida”.

Para este joven de 35 años, egresado de la Casa de Altos Estudios de Pinar del Río en 2009 y que desde esas fechas se desempeña como profesor del Departamento Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias, no existe mérito en lo que hace porque este es, sencillamente, su pequeño aporte a una responsabilidad de todos y que siente como un deber.

“Resulta placentero ver cómo las personas lo agradecen. A veces no hacen falta palabras, basta con ver la gratitud en una sonrisa aun escondida detrás de una mascarilla; entonces me doy cuenta como se les arrugan y empequeñecen los ojos en señal de agradecimiento. Este tiempo me ha servido también para valorar más las cosas pequeñas como una sonrisa, un abrazo, esas cosas que estoy seguro y, con la colaboración de todos, pronto recuperaremos.”

“¿Miedo? Claro que sí, todo el tiempo, creo que el temor al contagio es lo que nos mantiene a salvo. Es necesario cuidarse, pero esta es una responsabilidad que alguien debía asumir. En mi CDR casi todos son personas de más de 60 años o presentan algún padecimiento que los hace más vulnerables. En una ocasión salí temprano como de costumbre y a mi regreso encontré que mientras estuve en la tienda, a una casa y una cuadra por las que debía pasar, habían puesto en cuarentena con cintas de aislamiento. En ese momento más que miedo, sentí una profunda tristeza”.

Entre colas interminables y días agotadores, el profesor Yurisniel Vitón Rodríguez continúa el vínculo con la docencia y la investigación, a las cuales dedica horas de descanso y así mantener la comunicación con sus estudiantes, la autopreparación y el estudio constante.

“Ha sido muy gratificante la manera en la que me han llamado mis estudiantes de otras provincias, sobre todo de La Habana, preocupados por la situación epidemiológica de la provincia y para saber cómo me encuentro. Me aconsejan que me cuide y aprovechamos también esos intercambios para aclarar algunas dudas o enviarles algunas orientaciones.”

“Las noches las dedico a la investigación y preparación de mi tesis doctoral que no quiero dejar relegada, pero sobre todo a profundizar en el estudio de algunas cosas que antes no había podido permitirme. A veces me acuesto muy tarde investigando, buscando y profundizando en otros temas y áreas del conocimiento. Me gusta saber de todo.”

Yurisniel por estos días se la pasa saltándose el horario del almuerzo, llegando a casa bien tarde y con un agotamiento que, en ocasiones, le impide continuar su habitual rutina de ejercicios. Sin embargo; no se arrepiente, ni si queja porque es consciente de la importancia del aporte de todos y del momento crítico por el cual atraviesa nuestra provincia y su querido pueblo de Consolación del Sur.

“Hace algunos días encontré en el periódico Guerrillero un artículo que trataba el tema de la pandemia en Consolación. Me sentí muy identificado con las palabras de la periodista, quien con tristeza trataba un tema que ensombrece el rostro de las personas hoy día. Me di a la tarea de indagar sobre la autora. Luego supe que pinareña, como yo, Elizabeth Rodríguez Peguero es otra de las personas que siente el dolor de su gente: solo hay silencio, ya no tenemos las risas de los niños en los parques, la ausencia de las parejas enamorando o los amigos conversando en las esquinas.

“Mi pueblo es hoy la sombra de un pueblo fantasma y el dolor de verlo así es desgarrador, hasta hoy atesoro ese artículo. A través de una conocida en común encontré a Elizabeth y la felicité por su trabajo porque soy del criterio de que honrar honra y que el trabajo, cuando es bueno, es válido reconocerlo. Necesitamos más periodismo así: sentido como salido del alma.”

Tomado de Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”