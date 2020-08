Luis Enrique, el pinareño de La neurona intranquila

Es viernes de noche y me dispongo a devorar la cartelera de la televisión cubana. Si alguien ha sido “beneficiado” de este encierro obligado por la COVID-19, es la programación televisiva.

Después de la telenovela cubana veo el show que nos ofrece “La neurona intranquila”. Es un buen sedante para ir despidiendo la tensa jornada de la semana. Por estos días se desarrolla la competencia trimestral occidental y una figura ha ido escalando lugares y sumando admiradores en la más occidental de las provincias cubanas. Es un concursante muy seguro, con alto nivel cultural y para más señas, pinareño.

Luis Enrique Izquierdo Bahamonte es presentado como un hijo de esta tierra vueltabajera. ¿Pero quién es este incógnito? El sitio digital Radio Guamá se lanzó en su pesquisa y después de varias gestiones lo localizó.

Desde el primer momento que intercambié vía telefónica con él me percaté que es un hombre sencillo, que no requiere protocolos, conversador, interlocutor locuaz, que no da tregua.

Con orgullo manifiesta que es oriundo de una casa de campo en San Juan y Martínez y que, actualmente, reside en el Reparto Hermanos Cruz, de esta capital. Se desempeña como diseñador oficial del Proyecto Fideas, que tanto aporte arquitectónico ha hecho en la renovación de la ciudad pinareña desde 2016. Aunque algunos lo identifican como arquitecto, no lo es, es ingeniero civil graduado en la CUJAE, con cursos en Holanda y Alemania.

“Este programa fue siempre uno de mis preferidos de la televisión y siempre soñé participar en él, pero el hecho de vivir en provincia -y no en la capital- pensé que iba a dificultar mi participación, porque cada vez que hacían los castings había que estar en un horario determinado y siempre era en La Habana”, lo dice sin pesar, como quien sabe que a esto le seguirá una expresión más feliz.

“Un día salió la convocatoria para esta nueva emisión, sería atípica, porque por primera vez se iba a competir con una estructura regional: occidente, centro y oriente.

“Entonces salió la invitación para el casting aquí en Tele Pinar, consistió en una prueba escrita. Nos presentamos alrededor de cuarenta personas, de Artemisa y Pinar del Río. Finalmente clasificamos dos, una compañera de la Empresa Eléctrica de aquí y yo”.

Sobre su presentación lamenta “el primer programa de todo el ciclo fue pésimo para mí, hasta el punto que pensé renunciar, había tenido una puntuación tan baja. Después que se acabó, el colectivo de dirección notó ese sentimiento que yo tenía y hablaron conmigo. Vi que me estaban dando aliento y levanté mi ánimo, no quedé en primer lugar en esa mensual por el mal acumulado del primer programa”.

De las secciones que tiene el show, cuál es el plato fuerte y cuál el aspecto más débil.

“En las preguntas de conocimiento es donde yo me siento más seguro. Al final estamos hablando de un concurso que es de conocimiento, sin llegar a tener la profundidad de Escriba y Lea. Es un show que tiene agilidad mental, humor y diversión.

“El objetivo de los que vamos a concursar ahí es que se nos midan el conocimiento que durante nuestra vida hemos acumulado y que queremos ponerlo a prueba. Uno va allí porque está, digámoslo de alguna forma, orgulloso del conocimiento que tiene. Y por tanto son en las que me siento mejor”.

Grupo eliminatorio de la competencia mensual, Luis Enrique en el extremo derecho. Foto cortesía del entrevistado

Nuestro entrevistado reconoce que:

“… el talento depende un poco también de la edad. A la gente más joven le hacen preguntas que no son solo cosas que uno aprende en la lectura sino que son vivencias, con menos vivencias acumulas menos conocimientos, pero a la vez la persona más joven es más ágil a la hora de apretar los botones.

Grupo eliminatorio de la competencia trimestral, Luis Enrique en el extremo izqquierdo. Foto cortesía del entrevistado

“A veces tu sin saber completamente la pregunta aprietas el botón y cuando aseguraste que es a ti a quien se le va a preguntar entonces tienes un poco más de tiempo para pensar mejor la respuesta”.

En su reflexión sobre cómo ha acumulado conocimientos agradece enormemente la responsabilidad de su cuna…”mi abuelo paterno -que era el que vivía con nosotros- era una persona con un elevado nivel cultural, que leía mucho a pesar de ser campesino. Yo siempre estuve muy apegado a él, incluso físicamente me parezco mucho a él”. Sus palabras brotan con orgullo al rememorar a su ascendente.

“Yo por imitarlo, por querer parecerme más a él, leía mucho. Un libro que fuera extremadamente complejo antes que pasara por mis manos él me lo explicaba, me daba su visión sobre el mismo y así se me creó el hábito de lectura.

“También contribuyó la Educación Primaria, esa de los 70, que yo personalmente veía muy fuerte. Había competencias en la biblioteca a ver quien leía más. En fin la educación elemental que tuve influyó en mí, en crear la necesidad de leer y aprender más.

Preguntando si después que clasificó a la trimestral empleó alguna estrategia para elevar aún más su nivel de preparación porque se ha observado más seguro y certero en las respuestas, me dijo:

“Hay algunos temas que yo sí los profundicé. Mira, la grabación de los programas no son todos los días y en una sección que tiene una rueda que es al azar donde se ven los temas, uno veía algún que otro tema en el que uno no estaba fuerte y los profundizaba”.

Sección que tiene una rueda que es al azar donde se ven los temas. Baudilio, conductor del programa, felicita a Luis Enrique. Foto cortesía del entrevistado

Sobre sus gustos y hobbies indica que le apasiona el fútbol, disfruta el béisbol y la música.

“Me gusta la música rock, sí rock extremo. Soy roquero practicante, he estado relacionado con los grupos Tendencia y Médula. Me gusta lo que yo considero la música de Vanguardia: rock, música clásica, la Trova, tanto la Nueva Trova como la española. Me encanta Juan Manuel Serrat, Ismael Serrano, Melendis, pero también Beethoven”.

Estamos a las puertas del cierre de la competencia trimestral -ya para este viernes 14 de agosto, cuántas posibilidades ves para tu clasificación a la anual.

“Por el acumulado que llevo tendría que ser muy desastroso este último programa del ciclo trimestral para no clasificar. Yo aspiro a que pueda hacerlo. El hecho de llevar una ventaja en la puntuación para ese último programa me hace sentir mucho más relajado, no estoy presionado. Hay otros que si están más preocupados por acumular mayor puntuación.

“Aquí clasifica a la anual el primer lugar de cada región: occidente (mi grupo), centro y Oriente y el mejor segundo lugar de los tres grupos. Una vez en la final ya la puntuación no vale, todos comenzamos de cero, los no clasificados dependen de haber acumulado la mayor cantidad de puntos para aspirar al mejor segundo lugar.

“Yo me siento que estoy representando a Pinar del Río y como tal me esforzaré por estar en la final, no solo ya representando a nuestra provincia sino a la zona occidental completa”.