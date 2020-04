Magdiel venció sus miedos

El miedo es una emoción básica de los seres humanos, un mecanismo importante de supervivencia.

Por eso fue totalmente racional la primera reacción de la capitana de salón de la Villa Internacional Aguas Claras, Magdiel Arencibia Quiñones, al conocer que la instalación acogería primero a personas sospechosas con Covid19 de otras nacionalidades y por último a los residentes cubanos llegados desde el exterior.

Ella sintió miedo, su familia y amigos también. Se trata de una enfermedad que ya ha afectado a más de 170 países y que se ha llevado la vida de más de 23 mil personas. Sin embargo logró reponerse de sus inseguridades y temores.

Confió en la preparación brindada y en la protección exigida cada vez que trabaja. “Al principio se creó una situación de pánico, de inseguridad, todos sentimos miedo de contagiarnos. Pero después vinieron, nos prepararon y entonces decidí que debía apoyar al personal de salud en esta batalla por la vida.

“Mi función es llevarles las meriendas, el almuerzo, la comida. Me visto con guantes, nasobucos, gorro, una sobrebata. Todo es desechable, se desecha diariamente, luego me lavo las manos con agua caliente y jabón y también con hipoclorito. “

En la casa al principio no querían. Mis vecinos también sintieron miedo pero les expliqué que nada me pasaría si cumplía con las medidas de protección. Hasta ahora no hay nadie infectado y es muy grato escuchar a los pacientes cómo nos agradecen.

“Si volvieran a pedírmelo aceptaría. Diría que sí”.

Magdiel logró vencer con determinación sus miedos. Entendió que su labor era más importante y necesaria.

Como ella, muchos trabajadores de servicio en Pinar del Río colaboran con el personal de salud en la atención a los pacientes y en impedir se propague el nuevo coronavirus. Porque contra el SARS Cov-2, toda ayuda cuenta.