Mi papá, mi héroe

Él no tiene capa, ni superpoderes fantásticos. No puede volar, echar fuego, hacerse invisible o cargar cosas muy pesadas. Sin embargo, mi papá es mi héroe, siempre lo he dicho.

No es de los que le gusta hablar y expresar con muchas palabras lo que siente, prefiere la acción y los hechos de la vida cotidiana. Y nunca ha sido necesario, porque entre nosotros las frases sobran. Y es que, cuando me mira y sonríe, me siento tranquila, protegida, porque sé que a su lado todo estará bien.

A él le debo mucho de lo que soy. El exigirme más, ser responsable y buscar mis propias soluciones… son habilidades que adquirí gracias a su insistencia y a su confianza de «dejarme hacer». Fue mi guía cuando niña, mi apoyo de adolescente, mi impulso de universitaria y mi consejero hasta hoy.

Y aunque para mí es el mejor del mundo, sé que no es el único con cualidades excepcionales. En Pinar del Río muchos son, los que como él, multiplican las horas, trabajan duro, y se esfuerzan por garantizar que sus hijos sean personas de bien

Porque comprenden que un buen papá, es ese que, a pesar de las obligaciones laborales y sin importar el cansancio siempre encuentra tiempo para jugar y atender a sus hijos, el que regaña, pero luego mima, el encargado de impartir justicia en todo momento, el que tiene esa combinación extraña de razón y sentimiento que a veces les nubla el juicio, el que estaría dispuesto a darlo todo por su retoño.

Hay algunos fiesteros y divertidos que prefieren integrarse a los grupos de sus hijos, otros serios y sosegados que se limitan a saber cómo marcha la vida escolar y qué necesitan. Están los que sueñan con jugar al beisbol y terminan haciendo de princesas y sirviendo de modelos para maquillajes, o los que simplemente disfrutan cada momento con sus hijos.

Y sí, son diversos, en características y actitudes, pero hoy algo que los une a todos, el amor inmenso que siempre sentirán por sus niños.

Por eso hoy, para todos ellos van nuestras felicidades. Para los abuelos y sus sabios consejos, para los padres y sus enseñanzas, para los que sueñan con vivir esta maravillosa experiencia, para los que intentan acortar las distancias haciendo uso de las redes sociales, para los que este domingo no podrán estar con sus hijos porque el deber de salvar vidas se los impide.

Para todos, muchas Felicidades.