Minsap insiste en las medidas de prevención ante Covid-19

Insistir en las medidas de prevención ante el coronavirus es una de las prioridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap), organismo que continúa informando de manera oportuna con el objetivo de favorecer el cuidado que debe tener la población.

Por ello, ante la aparición de síntomas respiratorios es necesario que toda persona que los presente acuda al médico de manera inmediata pues el país está preparado y se sabe cómo proceder en cada momento.

Así lo expresó este sábado en conferencia de prensa el doctor Pablo Feal, director de la unidad de promoción de salud y prevención de enfermedades del Minsap, Prosalud, quien insistió que las personas con enfermedades respiratorias no deben acudir al trabajo y de forma particular, los niños las escuelas pues, aunque no se afecten de forma directa por la Covid-19, no significa que estén exento de ello.

En todos los casos, los médicos definirán la conducta más adecuada en ese sentido, igual con las personas mayores, la medida de aislamiento ha demostrado de forma concluyente que rompe la cadena de transmisión, por lo que se insiste en que se queden en casa ante cualquier síntoma respiratorio.

El director de Prosalud precisó que se debe mantener informado sobre la enfermedad, y no hacer caso de las fuentes no oficiales que pueden dar alarma o desinformación.

Por otra parte, la doctora Yanaris López Almaguer, directora de salud ambiental del Minsap, destacó que se están tomando las medidas y coordinaciones con los organismos pertinentes para la distribución por núcleo familiar de un litro de hipoclorito de sodio al 1 por ciento.

No obstante, recalcó que la acción fundamental es el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente de manera correcta, «esto es suficiente para evitar que el virus pase la mucosa, nariz o boca y entre a nuestro organismo».

El gel de manos que tiene solución hidroalcohólica del 60 por ciento es muy efectivo pues logra la desinfección de las manos, de igual forma otras soluciones con el uso lejía o hipoclorito destacó la doctora.

Cuando se usa el cloro al 0.1 por ciento es suficiente para las manos y en el caso de las superficies al 0.5 por ciento, aunque la acción fundamental es el lavado de manos, recalcó.

——————————————————————————————————————–

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CLORADA AL 0.1% PARA LAVADO DE MANOS

1-. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 1%

A un litro de agua agregar 100 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 10 cucharadas soperas, o 10 tapitas de pomos plásticos o tres onzas de biberón)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, adicionar 150 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 15 cucharadas soperas, o 15 tapitas de pomos plásticos o cuatro onzas de biberón)



2-. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 5%

A un litro de agua agregar 20 ml de hipoclorito de sodio al 5% (equivalente a 2 cucharadas soperas, o 2 tapitas de pomos plástico)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, adicionar 150 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 15 cucharadas soperas, o 15 tapitas de pomos plásticos o cuatro onzas de biberón)

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CLORADA AL 0.5% PARA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES

1-. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 1%

A un litro de agua agregar 400 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 2 biberones de 8 onzas)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, adicionar 50 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a medio litro de cloro al 1%)



2-. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 5%