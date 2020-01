Mueren tres menores de edad en La Habana Vieja tras derrumbe

Amparo Marrero y su nieta aguardaban esta mañana a que una brigada terminara de demoler la planta alta del edificio 102, entre Vive y Revillagigedo, en el consejo popular Jesús María, de La Habana Vieja. Tres azucenas tenían en sus manos para colocarlas al pie del edificio donde fallecieron en la tarde de ayer tres niñas a causa de un derrumbe.

Según cuenta Marrero a Cubadebate, las niñas María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años, quienes cursaban el sexto grado junto a su nieta en una escuela cercana a donde sucedieron los hechos, ensayaban este lunes la actividad para conmemorar el aniversario del natalicio de José Martí.

Al terminar, salieron entre las 4 y la 5 de la tarde a “comprar helado”. Desafortunadamente, pasaron justo en el momento en que se desplomara un balcón del inmueble.

Una madrugada del año pasado (los vecinos no recuerdan la fecha exacta) parte de ese misma edificación colapsó. A partir de ahí, “la brigada de demolición venía cada cierto tiempo” y “derrumbaba una parte de las paredes”. Al terminar, colocaban una cinta perimetral para evitar que las personas pasaran por los bajos del edificio.

“Venían un día, tumbaban tres ladrillos y se iban. Después colocaban la cinta amarilla para que las personas no pasaran. Pero la gente es negligente, las cortaban, incluso los choferes, para no dar una vuelta de más, pasaban por encima. Después no quedaba nada que señalara el riesgo”, narra Marrero.