No le daré un beso porque lo quiero

La propagación de la COVID-19 ha despertado el ingenio de muchos. En estos tiempos, redes sociales se hacen eco de memes, historias y hasta recetas médicas confeccionadas por doctores sin títulos.

Todos quieren ser dueños de la información y ese afán de informar desinforma. Por eso ante tanta avalancha hay que saber encontrar lo cierto, lo verdadero y auténtico para que no cunda el pánico y el raciocinio nos permita actuar de manera inteligente.

Y si de verdades se trata hay algunas que son irrefutables: La primera es que no hay medicamento para evitar el contagio. Segunda, la prevención es el mejor antídoto y la tercera que el nuevo coronavirus es de muy rápida propagación.

Y en esta última me quiero detener pues muchos no comprenden porque ahora los besos y abrazos, símbolos del amor, son hoy emblemas de la desesperanza.

Resulta que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de alguien que se encuentre enferma.

Para los cubanos y sobre todo los que vivimos en esta región del país, abrazos y besos son parte de nuestra idiosincrasia, son sinónimos de amistad, cariño, alegría. Sin embargo, en estos tiempos negarse a un contacto físico al saludar es ser buena persona, y si ocurriera de manera inversa, y fuésemos frenados por alguien al que queremos tocar, no deberíamos sentirnos ofendidos, al contrario, debemos agradecerle por pensar en nuestro bienestar.

Lo recomendado ahora es apropiarnos de las culturas orientales donde los besos están prohibidos y se sustituyen por reverencias. Entonces asumamos el término distanciamiento social, algo que no va con los cubanos, pero que en momentos de coronavirus, es señal inequívoca de amor y esperanza.

En tiempos de la COVID-19 los abrazos y besos son armas peligrosas, por eso debemos aprender a saludar con una sonrisa o como dice el poeta abrazar con la mirada. Y si usted me ve por la calle y al saludarlo solo lo hago con un gesto de mi mano, no piense mal de mí…. YO NO LE DARÉ UN BESO PORQUE LO QUIERO