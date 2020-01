Norceca de voleibol: Cuba cayó ante Canadá

El equipo de voleibol de Cuba perdió dos sets a tres ante la sexteta local en el Pacific Coliseum, de Vancouver, Canadá en su propósito de obtener el boleto olímpico a Tokio 2020. Los parciales fueron 25-22, 25-22, 12-25, 21-25 y 9-15.

La alineación cubana fue la misma que en la jornada anterior ante Puerto Ricor con los centrales Liván Osoria (capitán) y Roberlandy Simón, el pasador Adrián Goide, el líbero Yonder García y los atacadorores Miguel Ángel López, Osniel Mergarejo, Marlon Yant.

Los muchachos del DT Nicolás Vives pasearon la distancia en los dos primeros sets y siempre acabaron los tiempos técnicos con marcadores superiores a sus rivales. A pesar de perder varios servicios lograron silencar el coliseo con remates potentes y bloqueo aceptable.

El tercer parcial se presentaba como un paseo y ya los pocos cubanos presentes en la instalación deportiva veían muy clara la posibilidad del ticket a Tokio 2020. Aparentemente hubo exceso de confianza de cara a este set y todo comenzó a salirle mal al conjunto rojo-azul.



El servicio criollo perdió eficiencia y regalaron muchos puntos, la defensa canadiense logró detener y levantar todos los balones cubanos y los hombres encargados en pasar la pelota al terreno contrario la colocaban en los muchos huecos que dejaron los cubanos. Esto provocó grandes rallies canandienses.

El martirio del tercer set terminó 12-25, con un momento de 14-4, lo que consituyó un repunte de desmoralización para los jugadores cubanos.

En el cuarto set no lograron recuperarse y cometieron errores elementales no aptos para este nivel de competencia. Espacios vacios, reiterados saques perdidos, bloqueo burlado y no hubo cambio de estartegias de juego, a pesar de que el DT cubano le dio juego a la banca buscando nuevos aires.

El tie break vislumbró un rayo de luz comenzando arriba la tropa de Vives 4-0 pero de nuevo el juego desorganizado y la excelente defensa canadiense desconcertaron a los jovenes visitantes que vieron esfumarse la ventaja al detenerse en 4 el tanteo y ser superador por los canadienses que no dieron tregua.

De esta manera la escuadra cubana queda practicamente eliminada de la posibilidad de obtener el cupo a Tokio 2020, toda vez que este domingo 12 Canadá concluye enfrentándose a Puerto Rico, perdedor ante Cuba ayer y ganador ante México en esta jornada sabatina, mientras Cuba cierra la competencia ante el sotanero México que archiva dos derrotas.

Solo un milagro, le daría la posibilidad a los muchachos de Nicolás Vives de cumplir el sueño olímpico. Para ello Puerto Rico tendría que ganarle a los canadienses en el programa dominical y los cubanos terminar la jornada exitosa ante los mexicanos. Después con empate entre Canada, Cuba y Puero Rico con 2-1, se acudiría a los puntos de cada equipo. Eso se ve objetivamente como una quimera.

El torneo round-robin consiste en el mejor-de-cinco puntos. El equipo con mejor récord gana. Si hay un empate en primer lugar, se rompe por puntos en los encuentros.

El equipo que gane 3-0 obtiene cinco puntos, mientras el perdedor nada. En un resultado 3-1, el ganador recibe cuatro puntos y el perdedor uno. En un partido 3-2, el ganador obtiene tres y el perdedor dos

Para este redactor, Canadá reune los requisitos técnicos y cuenta con el respaldo de su público para arrasar con los boricuas y asegurar el cupo en disputa por la zona Norceca para Tokio 2020.

En el primer turno de competencia hoy Puerto Rico fue superior a México en cerrados sets 3-0, 26-24, 25-23, 25-23.



Aquí el tie break (quinto set) que definió el ganador del partido. No se lo pierda.