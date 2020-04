Noveles figuras del ajedrez pinareño aprovecharon fiebre Online

Aunque el protagonismo lo asumieron las figuras más experimentadas en el reciente Torneo Nacional Online de Ajedrez por equipos, fue una excelente plataforma para los más noveles.

El elenco vueltabajero estuvo integrado en su mayoría por un grupo de jóvenes atletas que estudian en la Escuela de Iniciación Deportiva “Ormani Arenado Llonch” y que valoraron de positiva la incursión en la lid.

Una de las trebejistas destacadas de esta nueva generación es Laritza Alfonso, quien comentó que “este certamen te mantiene activo: y sirve de preparación para próximas competencias”, después que se normalice la situación por la Covid-19.

“También me dio la posibilidad de enfrentarme a jugadores de otras provincias y de mayor nivel, incluidos Grandes Maestros (GM) y Maestros Internacionales (MI), además de participar junto a mis compañeros representando a nuestro territorio”, apuntó

Laritza puntualizó que tiene experiencia en esta modalidad y en su preparación practica mucho con su pareja, el actual campeón de Cuba, Carlos Daniel Albornoz.

Por su parte, Mario Díaz manifestó sentirse a gusto con esta competencia que le permite seguir jugando ajedrez y promocionándolo, además le da la oportunidad de seguir explotando el nivel que tiene, para convertirse en un mejor jugador.

En estos momentos en que se encuentran en casa cumpliendo con el aislamiento socialdebido al nuevo Coronavirus, Elizabeth Luis declaró que” este tipo de evento es muy productivo y nos mantiene activos”.

A pesar de considerarse una “novata” en la modalidad online, Elizabeth reveló también que “fue un reto porque nunca había jugado por equipos” e indicó que fue una vivencia muy bonita participar junto dos grandes figuras como Lisandra Ordaz y Yerisbel Miranda.

El tiempo es fundamental en este tipo de match, según afirmó Álvaro Castillo, quien agregó que “hay que jugar más rápido y con mucha agilidad porque las partidas son a tres minutos”.

“Durante mi preparación con vistas a esta cita estudié algunas variantes de juego para evitar pensar tanto y así no tener que preocuparme mucho, para que el tiempo no determine el resultado.

“Nunca había participado en una iniciativa como esta” dijo Roxana Arce y señaló que le dio la posibilidad de enfrentarse “a un mayor número de rivales que en un torneo normal”.

“Un aspecto positivo es que te permite empezar con un Elo promedio para la competencia que no puntea y que puede bajar o subir según tus resultados, en mi caso particular me daba la confianza para jugar sin miedo”, comentó Arce.

Para Miralys Hernández fue un certamen muy interesante, “no había jugado así, incluso no tenía perfil en la plataforma lichess.org, pero fue emocionante”.

Después de esta oportunidad, Hernández declaró que va a jugar un evento femenino de las Américas junto a sus compañeras este jueves y el Guillermo García in Memóriam, que se disputará a partir de próximo primero de mayo, todos en la modalidad online.