Nuevo director para los Vegueros en la 60 Serie Nacional

La Dirección Provincial de Deportes y la Comisión Provincial de Béisbol en Pinar del Río, anunciaron a Alexander Urquiola como nuevo director de los Vegueros para la 60 Serie Nacional.



Alexander sustituye a su padre Alfonso Urquiola y tendrá la difícil tarea de llevar las riendas del multicampeón vueltabajero, necesitado ahora mismo, de un resultado que los ubique nuevamente en la élite del país.



La sustitución se produce debido a que Alfonso se encuentra cumpliendo con un contrato de trabajo en Panamá y no llegará a tiempo para el inicio de la campaña en el mes de abril.



El relámpago de Bahía Honda mostró la intención de seguir ayudando y aportando al béisbol en la provincia, una vez concluya su estancia en tierras canaleras y es muy probable que reaparezca en el estadio Capitán San Luis, pero como coach de banca.



Alexander lleva varios años vinculado al béisbol en Vueltabajo y tiene una destacada hoja de ruta en la pirámide del deporte de las bolas y los strikes.

Formó parte del staff de dirección de los equipos campeones en la Serie 53 y la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico en el año 2015. También militó en el cuerpo técnico que se llevó el segundo lugar en la campaña 55 de la pelota cubana y comandó el conjunto sub 23 en la cuarta serie de la categoría.



Además, como entrenador de la EIDE Ormani Arenado, ganó par de metales dorados en la categoría 13-14 años, dos medallas de plata en el sub 15 y una presea de bronce en el sub 18.



El nuevo timonel pativerde posee los cursos nacionales de dirección de equipo, de preparador físico y entrenador de bateo.



Desde que el equipo más occidental de Cuba no clasificó a la segunda instancia de la Serie 59, Alexander ha estado al frente de la preparación con todo el staff de entrenadores.