Ocupan o pesan… los archivos digitales? Cuál es la forma correcta de preguntar?

Con frecuencia nos referimos al almacenamiento digital con términos utilizados para la medición de peso, longitud o volumen.

Los archivos digitales, entre los que figuran las imágenes, videos, audio y aplicaciones como las más populares- aunque no las únicas, no son materia, por lo que no cuentan con masa, largo, ancho o profundidad. De ahí que resulta un error medirlo de esta forma.

Lo adecuado sería considerar el espacio que ocupan en bytes, unidad básica de medida para referirse a la capacidad en el medio físico en que se almacenan, tales como memoria RAM, CD, DVD, pendrive, tarjetas de memoria o discos duros.

Se estima que un ser humano genera cerca de 700 GB de información, que contienen datos personales, fotos, videos y archivos de trabajo a lo largo de su vida. Foto/ Internet.

Incurrir en este error, común incluso en los medios, resulta incongruente si tenemos en cuenta la creciente cantidad de información que procesamos a diario, ya sea para solicitar o rellenar formularios, almacenar resultados de trabajo o consumir a través del paquete como forma de recreación

A pesar de que su uso se ha generalizado bastante, el Byte carece de símbolo oficial, aunque una parte de la comunidad científica ya lo representa con la letra B. De su conversión derivan diversos múltiplos, como el kilobyte (1024 bytes), megabyte (1024kilobytes), gigabyte (1024 megabytes) y terabyte (1024gigabytes).

En la medida en que los avances tecnológicos permiten crear soportes con mayor capacidad comienzan a utilizarse nuevos términos, tales como el petabyte, exabite, zettabyte y yottabyte.

Tan sólo Google procesa a diario cerca de 30 petabytes de información, lo que indica que un próximo nivel se acerca.

El incremento del espacio que ocupan los archivos digitales ha demandado el desarrollo del parque tecnológico llamados Big Data Centers, donde softwares más complejos puedan correr. Foto/ Internet.

Los proyectos como Big Data Centers del mundo brindan soportes y procesan la multiplicación exponencial de datos, y abre las puertas a un nuevo concepto, el Huge Data o Datos Gigantescos, caracterizado por el Internet de las cosas.

A este nivel los electrodomésticos, los sensores de maquinarias industriales, carreteras y nuestro propio corazón quedarán conectado a dispositivos, ocupando gran cantidad de bytes en tiempo real desde localizaciones muy diversas en cada segundo.

La cantidad de bytes que generara toda la información digital del planeta se estima ocupará menos de una decena de yottabytes.

Aunque parezca remoto, el momento se acerca. Las grandes renovaciones digitales de la historia han ocurrido en los últimos 30 años, y merita estar preparados para sumarnos al salto.

¿Y tú, tienes idea de cuánto espacio ocupa la información digital que procesas cada día?