Pedro Espinosa: “Un horno da trabajo, tienes que velarlo día y noche”

Pedro Espinosa Urquiola, “Pin”, conoce muy bien los secretos del carbón de tanto uso en la cocina.

“Convertir la madera en carbón es un proceso que no todas las personas dominan. Esta actividad requiere de mucha paciencia y horas de desvelos.”

“Mi padre me enseñó hacer hornos, pues así podíamos mejorar más la economía de la familia, además es un trabajo muy honrado.

El carbón debe tener varios tipos de madera: Yanilla, Guara, Macurije, todos los palos que quemen bien en el monte.

Del Marabú se saca un carbón especial también, pero a mi consideración deben de mezclase las maderas, para que este sea mejor.

Me ha pasado de todo en este trabajo. Yo logré hace tiempo un hornito en “Los Jobos” y por la tarde lo dejé apagado cuando venía de regreso a casa, pero no tuve la precaución de dividir el carbón en diferentes pilas y al otro día, cuando llegué se me había “volao” entero. Son cosas muy duras que pasan, porque da mucho trabajo hacer un horno y no es fácil perderlo así.

Si queda una chispita de fuego dentro del carbón, ese carbón puede seguir quemando y enciende a todos los demás, es por eso que hay que separar el carbón en diferentes hileras para que no se enciendan todos. Hay que dejarlo que refresque veinticuatro horas, para después ensacarlo.

Para hacer un horno lo primero es cortar en pequeños trozos la madera, luego se entonga sin mucha hendija, tapas con pajón, lo cubres con tierra y se le da candela por un palo que hay que ponerle en el centro, por ahí se le hecha la candela.

Al horno hay que velarlo, no te puedes descuidar, hay que darle vuelta mañana y tarde, porque se incendia y lo pierdes completico, se te hace ceniza.

Hay hornos que duran 72 horas, otros llevan más tiempo, depende del tamaño.

Un arroz, un asado de carne con carbón es una maravilla. La gente del barrio, a cada rato me pide carbón porque le gusta la comida con ese olor que desprende.

Yo aunque tengo otros combustibles me quedo con el carbón, como ese no hay otro”.

Pedro Espinosa, es de esas personas que son perseverantes y tienen una alegría enorme por la vida.

Él siempre sale adelante con una sonrisa, sabe cómo resolver cada uno de los problemas. Para Pedro no hay tiempo malo.

El carbón que produce lleva también el ímpetu de su fe.