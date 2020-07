Pensándolo bien

Reynaldo había decidido vender su casa en la playa. Era cierto que en ese lugar había pasado muy gratos momentos, y también era verdad que faltaba poco tiempo para que comenzara el verano, pero resultaba incuestionable que ya el sitio no era el mismo, sobre todo porque las aguas que un día habían sido claras y limpias, se habían vuelto fangosas y ennegrecidas. Además, precisamente por lo inminente de la llegada del verano, tal vez podría obtener un mayor provecho económico de la venta de la villa.

Luego de muchos esfuerzos, todos infructuosos, por deshacerse de la casa, se encontró con un amigo suyo, escritor, poeta y periodista, que en varias ocasiones había visitado la vivienda de veraneo. Reynaldo le comentó sobre sus intenciones de vender la propiedad, y de lo difícil que le había resultado encontrar un comprador, por lo que le solicitó al artista de las letras que, dados sus conocimientos de poesía, gramática, y estilo literario, le redactara un anuncio en la sección de clasificados del diario donde laboraba, resaltando los valores de aquel inmueble, a los efectos de despertar el interés de potenciales adquirentes.

Días después, en el periódico en cuestión, se anunciaba: “Se vende una vivienda de verano en playa Maraca. Constituye una estancia extraordinaria. Posee una estructura sólida que soporta, no solo los vientos marinos, sino también las rachas huracanadas; y así mismo una cubierta ligera que permite contar con una temperatura adecuada durante todo el año. Las muchas y bien dispuestas ventanas, no solo proporcionan una vista marina inigualable, sino que facilitan la ventilación natural de todo el recinto. La proximidad de las aguas minero-medicinales, convierte al lugar en un verdadero balneario. Su ubicación sobre pilotes que emergen desde el agua, produce la sensación de estar constantemente flotando sobre el mar”.

Dos años más tarde, los dos amigos volvieron a encontrarse. No se habían visto desde que uno de ellos le encargara al otro la redacción del clasificado. Luego de los necesarios saludos, el periodista-poeta preguntó:

-“Dime Reinaldo, ¿lograste vender por fin la casa de la playa?”

-“De eso nada” -respondió el otro. –“Todavía la conservo. No se trata de que no haya encontrado comprador; es que cuando leí tu anuncio, me di cuenta del tesoro que tenía entre mis manos. Muchas gracias por hacer visible lo que hasta entonces no lograba ver”.