Pensar y hacer un país reclama de todo nuestro pueblo

Discurso de Julio César Rodríguez Pimentel, Miembro del Comité Central de Partido y Primer Secretario del Comité Provincial del PCC de Pinar del Río, en el acto por el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución.

Compañeras y compañeros de la presidencia.

Aguerridos trabajadores de la Empresa Provincial de Productos Lácteos y Confiterías.

Querido pueblo pinareño.

Nuestra América vive días intensos. Las prácticas de dominación, apelan a agresiones de todo tipo, especialmente a la subversión, mediante el uso de distintas formas de golpes de estado, la demonización de las corrientes progresistas y la construcción de ilusorias aspiraciones de futuro, que inducen a los ingenuos a votar contra sus intereses más legítimos.

Por otro lado, las supuestas democracias muestran un rostro cruel e inhumano, lo que multiplica la resistencia de los pueblos contra las políticas neoliberales y la cruel represión, como muestra de que ¨nada ni nadie podrá aplastar la voluntad y el heroísmo de los pueblos¨ como expresara nuestro Comandante en Jefe.

El imperio culpa a Cuba y a Venezuela de las revueltas y no al capitalismo astuto y salvaje, que como expresara el teólogo Frei Betto y cito ¨socializa la belleza para camuflar la cruel privatización del pan. Aquí todos son libres para hablar, no para comer; libres para viajar, no para comprar los pasajes; libres para votar no para interferir en el poder¨ y también añadía ¨fuera de la izquierda, no hay salida para la miseria que asola el planeta, la lógica del capitalismo es incompatible con la justicia social¨, fin de la cita



¿De qué pueden culpar a la Revolución Cubana a las puertas de su Aniversario 61? No seré extenso, aunque valdría la pena, solo me detendré en algunas respuestas.

En primer lugar, de ser un monumento a la dignidad y a la moral del pueblo cubano, levantado a 90 millas del imperio más poderoso de la historia, una hazaña colosal de Fidel, construida sobre pilares firmes de resistencia, contra afanes anexionistas, contra la intromisión imperial en nuestro propio destino, en los destinos de toda nuestra América y de todos los pueblos del mundo que luchan por su soberanía.

En segundo lugar, de erigir ese monumento bajo la guía de un Partido único, sostenido en la unidad, el ejemplo y el sacrificio.

En tercer lugar, de librar una guerra contra la incultura, una guerra contra la manipulación de las conciencias, a favor de la plenitud y la emancipación del ser humano, cuyos resultados se han convertido en una plataforma esencial para entender la realidad cambiante del mundo en que vivimos y gracias a la cual hemos podido sobrevivir a sus convulsos procesos.

En cuarto lugar, de liderar la unidad latinoamericana y la solidaridad, fundando junto a Venezuela el ALBA, proyecto de unidad más avanzado que ha existido en nuestro continente, gracias al cual, cientos de miles de latinoamericanos tuvieron salud, educación, recuperaron su visión y su dignidad.

En quinto lugar de, ser una sociedad, que ha mostrado una admirable capacidad de resistencia en medio de las dificultades provocadas por la agresividad de las administraciones yanquis, expresada en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, la subversión ideológica y un permanente ataque diplomático de carácter abierto contra la imagen de Cuba en el plano hemisférico e internacional.

En fin, la Revolución Cubana ha sido, desde aquel primero de enero de 1959, la representación gráfica de que un mundo mejor es posible: libre, soberana, solidaria, portadora de valores a los que se aspira si se pretende ir por el mundo emanando la luz del bien. El imperialismo trata de desarticular esas conquistas a las que tanto teme, porque ¨el ejemplo crea virtudes, crea espíritu revolucionario¨ como expresara nuestro invicto líder.

Largo, difícil y doloroso ha sido el camino recorrido, antes y después de aquel primero de enero de 1959, primero contra la metrópoli española y después contra los gobiernos títeres del más poderoso imperio que haya tenido la historia.

Los pinareños continuamos firmes, así pelearon nuestros heroicos mambises en las guerras por la independencia, así se luchó en las costas de Playa Girón en 1961, en 1962 durante la Crisis de Octubre, durante el Período Especial y más recientemente ante las severas dificultades provocadas por la hostilidad desproporcionada del actual gobierno norteamericano.

Aferrados más que nunca al pensamiento de Fidel, avanzamos convencidos de que ¨la dignidad, la moral y la verdad son armas invencibles´ y que la semilla integracionista revivida por Chávez y Fidel por más que intenten mancillarla reverdecerá una y otra vez.

La masiva participación y respaldo al Referendo Constitucional, la solidaridad militante con los pueblos hermanos de Latinoamérica, fundamentalmente Venezuela y Nicaragua, el combate por la liberación de Lula y la denuncia al artero golpe de estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, constituyen respuestas contundentes del pueblo pinareño a la Revolución.

Compañeras y compañeros.

En 1961 el Comandante en Jefe expresó y cito ¨Todos los planes educacionales, todos los planes de defensa de la revolución – todo – tiene que edificarse sobre una base que es la base de la producción, que a su vez es el pilar fundamental sobre el cual tiene que asentarse la Revolución¨.

Llega diciembre y con él, cierra el año 2019, en el que, una vez más se puso a prueba la voluntad y tesón de los pinareños. Como resultado de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, ratificada y actualizada en el VII Congreso del Partido, los resultados económicos, productivos y de eficiencia de la provincia han mantenido una tendencia favorable.

Indicadores como: la tasa de mortalidad infantil y materna, el plan quirúrgico, las acciones de saneamiento ambiental, la eficiencia escolar, el completamiento de la cobertura docente, la formación de personal docente en las Escuelas Pedagógicas, el vínculo de los organismos con la Educación Técnica y Profesional, la calidad de la formación de los profesionales que requiere el territorio, los aportes de la ciencia a las prioridades del desarrollo del país y de la provincia, así como la informatización de la sociedad entre otros, se consolidan.

El regreso del personal de salud que prestaba servicios en Ecuador y Bolivia, puso bien en alto las tradiciones solidarias de Cuba. La actividad deportiva ha llenado de honor y gloria a la patria con atletas de talla mundial y olímpica, algunos de los cuales están presentes hoy junto al pueblo.

La producción de alimentos pese a los esfuerzos no alcanza los resultados que demandan los pinareños, no se logra estabilidad de productos en los mercados agropecuarios. Significativo es que después de diez años reiniciamos la siembra de papa que indudablemente favorecerá el consumo social.

En la actividad de acueducto, se realizaron acciones en función de la eliminación de ilegalidades, mantenimientos, supresión de salideros, limpieza de canales y evacuación de aguas albañales, no suficientes aún, a partir del grado de deterioro de las redes, por lo que continúa con insatisfacciones marcadas la población.

Aunque disponemos de niveles inferiores de combustible que limitan la transportación de pasajeros, se han habilitado nuevos puntos de embarque, mejoras en las salidas de las terminales, entró en funcionamiento el tren con destino a la Habana y se restauró la estación de ferrocarriles provincial.

Continúa siendo una insatisfacción el estado de los viales y las carreteras intermunicipales, asunto que requiere de su tratamiento y atención según plan de inversiones. Se cumplió el plan de producción de capas, se inició la exportación de tabaco en rama. Elevar los rendimientos por hectáreas es la tarea principal para la actual campaña. En los sectores ganadero, avícola, forestal, apícola, acuícola, la agricultura urbana, y la pesca también se impulsan programas para su desarrollo.

Al proceso de recuperación de los daños ocasionados por los huracanes a la vivienda aunque no se cumple el plan, se le ha dado un impulso, multiplicando por casi tres veces los resultados de años anteriores, gracias al esfuerzo de los organismos constructores, los padrinos designados y las familias afectadas.

En nuestra opinión un favorable resultado que contribuirá a la solución de las afectaciones que desde el 2002 y 2008 ocasionadas por los huracanes, consideramos sea resuelto en los próximos tres años cumpliendo la política aprobada por el Consejo de Ministros.

Se reaniman instalaciones del comercio, la gastronomía, los servicios y la industria. El sector no estatal continúa su avance y organización, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del territorio, se requiere continuar trabajando en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la eliminación de ilegalidades y violaciones. En sentido general, aún tenemos un gran reto en la calidad de los servicios.

Se incrementan las producciones con destino a las exportaciones y los productos que sustituyen importaciones, es preciso reforzar la producción nacional, fomentar los encadenamientos productivos, potenciar la empresa estatal y avanzar en el programa de autoabastecimiento territorial. A esto adiciono que el ahorro constituye una importante fuente de riquezas en la cual, todavía tenemos muchas reservas, demostradas durante la contingencia energética vivida en el último semestre.

Compatriotas:

En este nuevo aniversario del triunfo de la Revolución, el más sentido homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, a Mariana Grajales, a José Martí, a Fidel, a todos nuestros héroes y mártires y a todos los participantes en los decisivos momentos, que hicieron posible el triunfo, aquel enero glorioso de 1959. Un reconocimiento especial a todo el pueblo de esta inmensa provincia, especialmente a los trabajadores de la Empresa Provincial de Productos Lácteos y Confiterías, ¨Raúl Fornel Delgado¨, que por sus resultados económicos y de eficiencia merecieron la sede de este acto.

…A 61 años del triunfo, ratificamos, como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido General de Ejército Raúl Castro Ruz, que estamos curados de espanto, no nos intimidan el lenguaje de la fuerza ni las amenazas, no nos intimidaron cuando el proceso revolucionario no estaba consolidado, no lo lograrán ni remotamente ahora que la unidad del pueblo es una indestructible realidad, pues si ayer éramos unos pocos, hoy somos todo un pueblo defendiendo su Revolución….

El 12 de marzo de 1988, en el Primer Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saiz nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó y cito

¨Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos. De esa revolución más grande que nosotros mismos debemos estar orgullosos, pero debemos seguir cultivándola, debemos seguir desarrollándola¨.

Por ello hoy los convocamos a continuar ¨Cultivando Revolución por Nuevas Victorias¨, a superar los obstáculos y continuar combatiendo, a eliminar el lastre de la mentalidad burocrática, en ella se refugia la rutina, el ocultamiento de la verdad y el cumplimiento formal de las tareas. Para ello se requiere priorizar la capacitación de los cuadros y de los recursos humanos. Pensar y hacer un país reclama de todo nuestro pueblo que como dijera el poeta:

Por su empuje y por su empeño,

por su nobleza y valor,

por trabajo y por amor

se destaca el pinareño.

¡Felicidades pinareñas y pinareños!

¡Viva por siempre la Revolución Cubana!

¡Vivan Fidel y Raúl!

¡Viva el Partido Comunista de Cuba!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!