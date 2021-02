Ponerse las botas y abrir la puerta a la consagración

Dos jóvenes hermanos, Yosbel Lázaro y Yosbiel Fernández Martínez, crecieron con los alimentos que su abuelo lograba desde la finca “La Cueva”, en Viñales. El abuelo Álvaro murió y con él la propiedad perdió su existencia. Un día de 2008, decidieron retomar la herencia familiar y se pusieron las botas y “le entraron” a la tierra.

Radio Guamá estuvo con ellos una tarde de este febrero y le propone conocer cuánto han logrado desde que abrieron la puerta a la consagración.

La finca

Yosbel y Yosbiel se propusieron una finca agroecológica, es decir se desprenden de la agricultura que utiliza elementos agro tóxicos y logran cultivos que nacen sin químicos, solo a base de componentes naturales como el compost que hacen de los residuos del tabaco. La agroecología es la única opción a la alimentación saludable y a la no destrucción del medio ambiente y lo saben.

Caminamos entre tomate, col, habichuelas, pepino zanahoria, remolacha, brócolis. La armonía ambiental es admirable. Hicieron un pozo y fueron -poco a poco- abriendo surcos.

Las cosechas le permiten alimentar a la familia y abastecer un restaurante rústico en la finca y un paladar en el pueblo: “La Berenjena”, con ofertas para vegetarianos. Aportan a la comunidad desde esos y otros servicios.

A simple vista parece que la mano del hombre no ha pasado por allí, sin embargo, no se despegan de la tierra, desde su preparación hasta la cosecha de los productos. Cuando iniciaron los trabajos el suelo era muy árido y le han devuelto la riqueza al terreno. Ya no duermen las mañanas y el fin de semana no existe.

El organopónico y la casa de cultivos son lo más representativo para ellos, había para comer y para llevar, pero el reordenamiento monetario, en su caso, ha puesto una pausa para el análisis. Hacen posible la alimentación alternativa de especies menores como gallinas, pollos y cerdos. Diariamente recogen entre 10 y 15 huevos.

En la finca “La Cueva”, perteneciente a la Cooperativa de Producción Agropecuaria “José Caridad Crespo”, la fuerza de trabajo es familiar. También han empleado a otras personas.

Lo más novedoso

Con mucha alegría cuentan de la aprobación, por parte de la Granja Urbana, de un local a la orilla de la carretera para la venta fresca de los productos como ocurre en otros sitios de la provincia de Pinar del Río.

En La Cueva “la producción no es vista solo para ingerir” también se tienen en cuenta elementos ornamentales y diseños rústicos que contribuyen a la salud mental, esa que se siente cuando se visita un sitio de este tipo. Es la conjugación de lo que se observa, de los olores y colores de los cultivos y los sonidos que se escuchan de las especies animales y del medio ambiente.

El camino para entrar a la Cueva llega hasta el Orquideario que construyeron. Allí hay entre 45 y 50 tipos de Orquídeas que obtienen de intercambios con sitios similares. Las flores son para admirarlas, no se venden.

Lo que trajo el reordenamiento monetario a la finca

Según criterio de los jóvenes campesinos “antes del reordenamiento los precios de oferta de los productos eran más caros que los insumos. Ahora es al revés, los insumos están tan desproporcionados en su venta que alguien tendrá que ajustar el tema”, sugieren respetuosamente. Es esa la preocupación que con ejemplos en mano me mostraron.

Las semillas que compran tienen casi cuatro y cinco veces el valor anterior, es decir en algunos casos el kilogramo costaba 400 pesos, ahora esa misma cantidad vale tres mil pesos. Valoran sobremanera la protección al consumidor y están de acuerdo con que se topen precios, pero cuando sacan sus cuentas no les da resultado y avizoran desmotivación hacia la obtención de alimentos.

“Un amigo, gran productor que vive en la comunidad del Rosario, en Viñales, tuvo que pagar por el uso de la electricidad para regadío 6000 pesos en un mes”. Dicen que el productor evalúa seguir el uso de ese sistema.

“Estamos dispuestos a trabajar, pero hay que considerar nuestra entrega. No todos nos aprovechamos del consumidor. El asunto salario es complicado, por dos pesos nadie trabaja”. Hacen un estudio de rentabilidad de su trabajo para decidir qué hacer.

El Consejo de la Administración Municipal de Viñales topó los precios y la cadena de producción de alimentos agrícolas -en la que intervienen varias instancias-, según análisis de los jóvenes campesinos, no es lógica.

Los proyectos que emprenden desde la finca reciben el apoyo de todas las entidades municipales, me lo repitieron una y otra vez. Yosbiel y Yosbel valoran sobremanera la ayuda que le brinda el Parque Nacional Viñales en la entrega de instrumentos y otros elementos para ser usados en la producción.

Empresa Productora y Comercializadora de Semillas (UEB) Pinar del Río

La preocupación de los jóvenes campesinos me llevó a la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas (UEB) de Pinar del Río, allí conversé con Yizzet Casaña Soler técnica en gestión comercial quien afirma que el precio de las simientes varía según la categoría y que se incrementaron en algunos casos entre cuatro y cinco veces su valor a la venta. Por ejemplo, el kilogramo de tomate Celeste, Desquite y otros era de 2203.70 y posterior al reordenamiento monetario es de 4712.83.

También refiere que, en el caso del maíz algunos productores no la llevan porque las consideran muy caras. El kilogramo de semilla de calabaza costaba 348.80 pesos y hoy la certificada la venden a 1157.34. Casaña Soler afirma que los precios son estipulados a nivel nacional.

Cotejar desde la práctica. 2 más 2 no son exactamente 4.

Mirar a un lado y a otro del encadenamiento productivo en la agricultura es vital en momentos en que el Estado cubano coteja desde la práctica el reordenamiento monetario. Los campesinos y productores tienen la experiencia para llevar el debate a la mesa como lo hacen con los alimentos. Día a día analizan los resultados que logran o no, escucharlos tantas veces como sea posible es una máxima de los procesos que la dirección del país ha emprendido para incentivar la producción de alimentos.

La pasión de los jóvenes hermanos, que se pusieron las botas y abrieron la puerta a la consagración, hizo posible rescatar la herencia del abuelo Álvaro y lograr producciones para la alimentación familiar y local. Lo escribo fácil, pero es difícil porque la agroecología lleva ciencia y recursos que no siempre están, por tanto 2 más 2 no son 4 o, lo que es lo mismo, la semilla que tiene un 75 por ciento de germinación en determinada tierra, puede tener un 50 por ciento en otras aunque se haya comprobado su calidad.

A este paso habrá que volver a sumar, restar, multiplicar y dividir tantas veces como sea posible y no solamente con la semilla.