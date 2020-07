Pronóstico infalible

En aquella casa había necesidad de hacer muchas cosas (labores domésticas, quiero decir). Se había acumulado mucha ropa sucia, el piso necesitaba una buena limpieza, y los ventiladores estaban pidiendo una fregadita, pero, para realizarlo, no bastaba con la voluntad de Magalis, mujer aseada y cabeza de familia, sino que se requería de algo tan importante como el deseo de trabajar: el agua.

Sin embargo, no venía agua desde hacía más de tres semanas. No eran pocas las ocasiones en las que, en la zona, sus residentes se veían sometidos a esta “sequía”. Pero ahora la situación había rebasado los límites; ya no quedaba ni una gota, y no existía ni la más mínima noción de cuándo la pondrían.

Ante la imposibilidad de asumir cualquiera de las titánicas tareas hogareñas que tenía por delante, Magalis decidió salir a distraerse. “A mal tiempo, buena cara” pensó. De todas formas, estaba sola. Sus dos niños, que eran las únicas personas que convivían con ella, habían emigrado desde hacía algunos días hacia la casa de los abuelos, procurando huir de aquella crisis hidráulica.

Pero aquel intento de salir y cambiar de aire, fue medio frenado por su vecino Nicolás, que, con la experiencia de sus ochenta y cinco años, le salió al paso. “No salgas ahora”, le dijo el anciano, “va a caer tremendo aguacero”. Magalis lo miró, echó un vistazo al cielo, y volvió a mirar a su interlocutor. “Pero, ¿qué llover ni llover, Nicolás, si el sol está que raja las piedras y no se ve ni una sola nube?” “Yo sé lo que te digo”, insistió el hombre y le señaló al cielo, “mira ese tiñosero. Cuando las tiñosas están así, es seguro que va a llover”.

Ella no sabía qué hacer, pero finalmente permaneció en casa. No creía en absoluto que fuera a llover, sin embargo le daba pena defraudar a Nicolás haciendo caso omiso de sus presagios.

Luego de barrer, sacudir y hacer las pocas cosas que en una casa pueden hacerse en seco, se percató de que su vecino no estaba por todo aquello, y, como no había llovido, decidió salir. Pero en ese instante escuchó un ruido que la dejó paralizada. No era un trueno, aunque sonaba así de fuerte; no era un rayo, aunque le iluminó el pensamiento; era un chorro de agua que, como un torrente, salía de la llave que ya ella ni se preocupaba por cerrar. Era la vida que volvía en forma líquida. Era la felicidad que llegaba por tuberías.

No sabía por dónde empezar; era mucho lo que había que hacer. Pero antes de iniciar, se acordó de su viejo vecino. Después de todo, Nicolás tenía razón: si hay tiñosas en el cielo, es señal de que viene agua.