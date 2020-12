Protagonistas de una batalla por la vida

Ana Laura comprende mejor ahora el sentir de los pacientes. Carlos David superó sus miedos. Dangel puso a prueba sus capacidades. Osvaldo aprendió de la importancia del trabajo en equipo.

Y es que, en los últimos 14 días, estos jóvenes que ni siquiera se conocían entre sí, han apoyado activamente las labores en el centro de hospitalización de campaña ubicado en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.

Allí, un equipo básico de trabajo integrado por: 11 estudiantes, 4 médicos, 4 enfermeras y 4 personas de personal de servicios, atiende a los pacientes positivos a la COVID-19 que sean asintomáticos y no presenten ninguna complicación.

En esta tarea los jóvenes galenos no están solos, por ello, han contado, por ejemplo, con los 28 años de experiencia del doctor Severo Rodríguez Echevarría, los cuales han sido de gran ayuda.

“Hacemos un pase de visita integral con todos los pacientes y evacuamos todas las dudas que se generen del trabajo en equipo y la evaluación de cada caso. Esto nos toma bastante tiempo, por lo general unas 6 o 7 horas estamos en sala y en contacto con los pacientes”, explica el también integrante de la Brigada Henry Reeve.

“Es un trabajo diario que se multiplica a veces, con la llegada de los nuevos ingresos. Afortunadamente también tenemos este grupo de estudiantes de medicina que nos apoyan en todo. Ellos han cumplido su trabajo y creo que en el futuro serán mejores médicos”, agrega.

Y aunque en sus rutinas el miedo siempre está latente, el humanismo y la voluntad de ayudar al prójimo, son mucho más fuertes.

“Vinimos aquí conscientes del peligro que representa la enfermedad, sin embargo, estamos tranquilos porque aquí tenemos a nuestro alcance todos los medios de seguridad necesarios para evitar enfermarnos y por eso nos sentimos protegidos”, añade Dangel Echevarría Cruz, quien cursa el segundo año de la carrera Medicina en la Casa de Altos Estudios.

“En lo personal sí me da miedo estar aquí, pero yo vine consciente de que los pacientes que iba a ver aquí eran positivos, pero me siento segura, porque aquí tenemos en todo momento dos pares de guante, la careta, dos nasobucos, un mono quirúrgico, una sobre bata, las botas”, reafirma Ana Laura Cabrera Morales, quien luego de 4 años estudiando Medicina, no vacila al decir que esta ha sido una experiencia única.

Asimismo, de la estancia en el centro hospitalario quedan muchas historias por contar a familiares y amigos.

Ana Laura, Carlos David, Dangel, Osvaldo y Severo. Para muchos solo nombres, para mí, verdaderos héroes de estos tiempos.

Ellos son solo algunos de los profesionales de la salud que en Pinar del Río han enfrentado la COVID-19 con la valentía y el humanismo que caracteriza a los cubanos.

Por eso, este 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana, recibirán el reconocimiento del pueblo pinareño, ese que, en cada aplauso agradece el valor y la entereza de quienes dentro y fuera del país protagonizan una batalla por la vida.