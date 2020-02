¿Qué nos trae el picheo pinareño para la Serie Nacional de Béisbol 60?

La tradición del buen picheo cubano tiene su asentamiento histórico en los equipos pinareños de béisbol de la décadas del 70´ y 80´ del siglo pasado, hasta el punto de incluir cuatro de siete lanzadores -en más de una ocasión- en el equipo nacional.

Así fue en el Campeonato Mundial Italia 1978: Rogelio García, Juan Carlos Oliva, Julio Romero y Felix Pino y en el Campeonato Mundial Japón 1980: Félix Pino, Jesús Guerra, Julio Romero y Juan Carlos Oliva.

Aún en el presente, cuando se habla de picheo cubano, se reconoce por los especialistas en esta materia que el equipo de béisbol más occidental de Cuba se mantiene entre los más sólidos pilares.

Los aficionados vueltabajeros, no obstante, en sus peñas muestran preocupación por una tendencia al envejecimiento de sus figuras más destacadas de cara a la Serie Nacional 60 y posteriores.

En medio del entrenamiento que realiza el equipo Cuba de béisbol para el Torneo Preolímpico de Arizona, entrevistamos vía Internet, al MSc Raciel Sánchez, entrenador principal de los serpentineros del equipo vueltabajero, quien con gran amabilidad respondió a varias interrogantes.

P: Pinar del Río con 23 victorias y 21 fracasos no clasificó a la etapa semifinal o comodines en la pasada Serie, sin embargo, cinco lanzadores fueron solicitados como refuerzos, siendo los únicos vueltabajeros con presencia en las etapas decisivas donde lograron 14 éxitos, seis salvados y sufrieron 14 derrotas. ¿Qué significación tienen estos resultados para los entrenadores de picheo de Pinar del Río?

R: Como es lógico, el entrenador trabaja para lograr un avance sostenible con sus atletas y lograr el resultado en general del equipo, pero de manera individual, los entrenadores nos trazamos metas que se puedan cumplir. Siempre trabajamos en las deficiencias de una temporada a otra, y si pasan cosas como estas, es que de alguna manera los entrenadores -en conjunto con esos atletas- hicieron un buen trabajo y causa satisfacción para ambos.

P: Yosvani Torres ha anunciado su retiro ¿Cómo valora usted el impacto de su salida para la Serie 60? ¿Habría sido útil como relevista en el banco?

R: Considero que Yosvani Torres ha sido un baluarte para el equipo en los últimos 12 años. Desde la temporada anterior queríamos utilizarlo como relevista dentro del staff, pero debido a que no contamos con varios de nuestros lanzadores por encontrarse contratados en ligas foráneas y, a la vez, existen atletas jóvenes que no estaban preparados aún para cumplir el rol, hizo que se utilizara cómo abridor, pero quisiéramos haberlo tenido en esta próxima temporada cómo relevista corto.

P: El picheo abridor que se perfila para los Vegueros en la próxima serie promedia 34,7 años (Erlis 34, Yaifredo 36, Baños 37, Frank Luis 32). ¿Hay posibilidad de incorporar alguna figura joven que se vaya fogueando como reemplazo de estos serpentineros?

R: Para la próxima temporada, como has explicado, contamos con tiradores de experiencia competitiva y que se ajustan a tener aperturas, pero se ha trabajado duro después que terminó la 59 Serie Nacional con atletas como Frank Abel Álvarez, Luis Silva, Noel Reina y otros para que puedan desempeñarse como abridores en la próxima temporada; y pudieran estar en el rol de relevo Yoandy Cruz junto a Isbel Hernández y Reilandy González.

P: Hay atletas como Yoandy Cruz (2-4 y 4,47 pcl) y Yosvani Álvarez (0-2 y 7,94 pcl) que no han rendido en las últimas series.

R: En el caso de Cruz, ha tenido inestabilidad en sus resultados, pero tuvo un buen desempeño en la última parte de la serie con Pinar lo que propició que lo llevaran de refuerzo al equipo de Camagüey y nos hemos detenido a revisar detalles técnicos y físicos que pueden mejorar su rendimiento. En el caso de Yosvany Álvarez, decidió por voluntad propia dedicarse a jugar los jardines y no trabajar más cómo lanzador.

P: Branlis Rodríguez es una figura que apoyó mucho en el campeonato de menores de 23, sin embargo en la serie 59 solo tuvo presentación en dos juegos como relevo y no presentó lesiones. ¿Qué ocurrió con este atleta?

R: Branlis Rodríguez no ha tenido problemas de lesión y es muy disciplinado. En la serie generalmente se utiliza como relevista situacional frente a bateadores zurdos y hemos estado trabajando para mejorar sus resultados frente a ellos, sobre todo el control y el repertorio. Incluso, todos los zurdos que estuvieron en la Serie 59 están actuando como abridores en la provincial y en la preselección, para que puedan trabajar más y acumulen experiencias que puedan utilizar en el futuro. Así garantizaremos tener abridores zurdos de calidad cómo los que siempre tuvo la provincia de Pinar del Río.

P: Sobre el derecho Luis Silva había mucha expectativa por su velocidad (en 8 juegos relevó 9,2 innings y pcl 6.52) ¿Qué le falta?

R: Aún existe expectativa con Luis Silva y tiene talento por desarrollar. Hay que recordar que este atleta no pasó por la pirámide y ha tenido su desarrollo, a él le falta confianza en sí mismo, pichar más y, preferiblemente como abridor, porque el tiene 23 años y lleva solo cuatro lanzando, por lo que tiene poca edad deportiva y experiencia competitiva, pero tiene el talento para imponerse.

P: ¿Hay alguna figura joven que por su talento, seriedad en los entrenamientos y salud, pueda constituir una esperanza para la afición vueltabajera en el futuro inmediato?

R: Se está trabajando con un grupo de jóvenes, que constituyen más del 50% de la preselección de lanzadores, y tenemos la esperanza de que sean el relevo del picheo pinareño. Ya con anterioridad hemos mencionado algunos de ellos.

Lo cierto es que es un trabajo de un grupo de entrenadores, que por supuesto lleva tiempo debido al éxodo de atletas hacia otros países y de otros que no juegan con nosotros por cumplir contratos bien ganados en ligas foráneas. Realmente se queman etapas, pues un lanzador debería trabajar un aproximado a 500 entradas en el campeonato sub 23 en cinco años y, si está listo, subir a la Serie Nacional. Realmente les damos responsabilidades para las que no están listos para cumplir, ojalá que podamos tener a estos atletas por mucho tiempo con el grupo de entrenadores de pitcheo de Pinar del Río.

Raciel Sánchez tomó las riendas del picheo pinareño en la edición 50 de las Series Nacionales bajo la dirección de Alfonso Urquiola, en 2010, cuando se coronaron Campeones Nacionales. A casi una década, lo hará ahora en la SNB 60, con el debut del nuevo mánager de Los Vegueros, Alexander Urquiola, primogénito de Alfonso.