Radialistas de ayer y de hoy: Cary Monterrey Corvea

Decir su nombre en Radio Guama es sinónimo de entusiasmo, alegría, vida. Para esta radialista apasionada, la emisora provincial de Pinar del Río constituye un segundo hogar.

“La radio es mi vida, sin ella no soy Cary, la verdad. La llevo a todas partes, a mi casa, en mi bolsillo, pero sobre todo, en la parte izquierda de mi pecho”, asegura.

Desde hace varios años Olimpia de la Caridad Monterrey Corvea, -Cary, como la llamamos sus amigos-, es el primer rostro que recibe a cada vueltabajero que llega a nuestro recinto, en busca de una orientación o información precisa.

Allí, en su puesto ubicado en la recepción, esta mujer de mirada siempre alegre atiende a todos con una sonrisa.

“Realmente hago lo que me gusta, estoy en un medio que nunca pensé que podría llegar a amar tanto y además rodeada de mucha gente buena y talentosa. Me siento muy bien, sinceramente, he aprendido mucho de mis compañeros, quizás deba aprender más, pero lo cierto es que puedo decir de todo corazón que la radio es mi casa”, afirma.

Más de una década en la radio, le han permitido a Cary incursionar en varios roles, sin embargo, a su juicio, aún quedan pendientes.

Olimpia de la Caridad Monterrey Corvea es -orgullosamente- radialista, una que, a pesar del tiempo, todavía siente bien cerquita la magia de la radio.