Para el colectivo de Radio Minas, el oyente es lo primero, su razón de ser y cada mañana a las siete, su señal surca el aire a través de los 104,9 FM para brindarles lo mejor que pueden concebir, en producto radial.

En el cumplimiento de su objeto social durante el 2019 esta planta radial ofreció a sus oyentes la información actualizada del acontecer municipal, provincial y nacional, así como los hechos noticiosos de mayor relevancia en el orden internacional, de interés para nuestro país. Sobre el tema conversó con Enrique Cruz Lledías, director de la emisora.

Enrique ¿Cuáles son los aspectos identificadores de mayor relevancia en el desempeño de la emisora durante este período?

El 2019 para Radio Minas constituyó un año de retos importantes. El primero que asumimos fue el de concebir una programación generando contenidos de mayor interés, una programación más atractiva para el oyente, manteniendo las diferentes secciones y notas de los diferentes programas que teníamos en el 2018.

Fue también característica la interacción con los oyentes, dirigentes y las diferentes organizaciones del territorio.

Fue un período marcado por la preparación, tuvimos la oportunidad de impartir cursos de realizador de sonidos, directores de programa y locución, este último aún en proceso.

Contamos con exteriores, transmisiones en vivo de la Asamblea Municipal del Poder Popular y amplia cobertura informativa de los eventos importantes que se desarrollaron en el municipio.

Algo también significativo fue la redacción integrada de las dos plataformas: radial y digital, dando cobertura en tiempo real.

Tuvimos una mayor interacción de nuestros artistas, a través de las redes sociales, una plataforma a la que apenas habíamos accedido, lo que consideramos un impacto muy positivo de poder articular esta plataforma de conjunto con la tradicional, además de la presencia del audio real en internet.

En cuanto a programación ¿Qué espacios contaron con mayor audiencia?

Todos nuestros espacios gozan de audiencia, pero los más escuchados fueron: “De México su música”, un programa de música folclórica de ese hermano país que se ha mantenido desde la fundación de nuestra emisora



Tenemos también la preferencia por “Sin etiqueta”, es un programa de 28 minutos donde se presentan de una manera crítica los problemas sociales que afectan la sociedad y otros diversos temas de interés, la revista variada “Acompáñame” y “Domingo en casa.”

¿Contó Radio Minas con algún nuevo espacio en el 2019?

Incorporamos un programa titulado “Melodías de ayer”, radiado los sábados, que constituyó por algún tiempo reclamo de la audiencia, teniendo en cuenta que nuestros oyentes oscilan mayormente entre los 40 y 70 años de edad.

Es un espacio que por ende ha gozado de gran aceptación, ofrece música nacional e internacional, de la década del 60 a los 80.

Considerando que una de las sugerencias de los oyentes es la ampliación del horario de programación, lo que también constituye un anhelo de la Dirección Provincial de la Radio y de esta propia emisora ¿Cuentan con perspectivas para tal empeño en este 2020?

Es un anhelo para nosotros, tanto como para nuestros oyentes y de igual forma para la Dirección Provincial de la Radio, ampliar nuestro horario de seis horas que ahora transmitimos a ocho y en base a ello, enfocamos la impartición de cursos para la preparación del personal y esperamos que este año podamos conquistar ese sueño.

La radio también tiene una tarea educativa, en ese sentido ¿Cómo se comportó la relación función e intencionalidad?

Independientemente de su función de informar y entretener, la radio en Cuba tiene el propósito de educar; por tanto todo lo que hacemos tiene como arista fundamental proporcionar educación, conocimiento a la población, desde la música que no crea hábitos incorrectos, hasta las notas creadas por los artistas y los trabajos periodísticos que muchas veces llevan esa intención, más que informar.

¿Cómo valora de manera general el quehacer de este colectivo y como se siente usted en su calidad de guía de este hermoso proyecto que es Radio Minas que llegó para quedarse?

No tengo dudas que estamos en un colectivo maravilloso donde prima el compañerismo, que ha venido creciendo en lo profesional. En cuanto a mí, llegué a la radio hace dos años, también he logrado crecer profesionalmente, aún no estoy satisfecho, sé que se puede lograr más y en base a eso y con la experiencia que vamos adquiriendo, lo lograremos.