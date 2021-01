Raidel Martínez: “Voy a estar para lo que le haga falta al equipo”

El estelar lanzador pinareño Raidel Martínez hizo su primera aparición en la 60 Serie Nacional Béisbol al cerrar el noveno inning en la victoria de Pinar del Río 7×2 sobre Holguín.

Martínez dijo a Radio Guamá que estaba muy contento y dispuesto a lanzar. “Me incorporé para ayudar al equipo a clasificar, que es lo más importante”, dijo.

“Físicamente no estoy al 100 por ciento porque vengo de una lesión, pero no me preocupa mi velocidad porque cuando coja el ritmo de entrenamiento voy a estar bien”, señaló el oriundo de San Juan y Martínez.

El relevista vueltabajero, quien se desempeña con los Dragones de Chunichi en el béisbol japonés, tuvo una excelente temporada y acotó que el resultado se debe a los entrenamientos.

Más detalles en la siguiente entrevista: