Reaprender para sentirse vivos y útiles

Benita Machín Machín no deja margen a la duda. Es una anciana feliz. Esta pinareña de 72 años y maestra de profesión es ahora alumna.

En su nueva escuela, ubicada en el Seminternado Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río, encontró amigos, enseñanzas, consejos y sobre todo atención.

Ella integra el grupo de 495 vueltabajeros pertenecientes a la Cátedra del Adulto Mayor en la provincia más occidental de Cuba.

“Para mi suerte he encontrado en el aula del adulto mayor, solidaridad, compañerismo, y realmente hace que uno se sienta muy bien. Hay veces que pienso que estoy en el aula de primaria. Sinceramente, es un derecho, sentirse viva, útil, con una autoestima muy alta. Nos sentimos muy estimulados y reconocidos y son cosas que a esta edad se necesitan muchísimo”, comenta esta entusiasta señora que aspira a cumplir 120 con la misma energía.

Pero Benita no es un caso aislado. Otros estudiantes que rebasan los 60 años de edad son muestra fehaciente del interés del Estado en garantizar la posibilidad de estudio en cualquier etapa de la vida “de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país”, asunto refrendado en el artículo 73 de la Constitución de la República de Cuba.

“Verdaderamente se hace realidad lo que plantea la Constitución, del derecho que tenemos todos a la educación, sin excepción. Y el incorporarte a un aula del adulto mayor cambia todo, porque es como un retorno a la sociedad y allí nos sentimos muy bien”, asegura Zeyda Ortiz Rodríguez, quien a sus 84 años aún tiene mucho por enseñar.

La cátedra del adulto mayor es un bálsamo para curar heridas que el tiempo deja en alma María Dolores Blanco Sánchez -o Loly, como la llaman sus amigos-, aprendió allí a vivir con la ausencia de su madre.

“Quedé muy mal, muy afectada psicológicamente, y una de las recomendaciones que dio el doctor fue precisamente que cambiara un poco mis rutinas. Ahí es que yo me integro a la cátedra, como una forma también de darle sentido a la vida, y allí me hicieron salir del luto donde estaba encerrada, ese abismo, y bueno, me salvaron”, confiesa Loly.

“Yo digo que mi espacio del miércoles, que son las clases de la universidad, nadie me lo puede quitar, pueden quitarme una novela o cualquier otra cosa, pero nunca la alegría que se siente de poder compartir allí con los amigos. No es fácil explicarlo con palabras, hay que estar allí para sentirlo”, agrega.

Benita, Zeida y Loly, encontraron un nuevo camino, ese que les permite reaprender para sentirse vivas y útiles en una sociedad que apuesta siempre por la dignidad de su gente.