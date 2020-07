Reconocimiento merecido

Se había organizado todo para despedir de la vida profesional activa a quien había sido uno de los mejores entrenadores de béisbol en la región. Había dedicado toda su existencia a enseñar a jugar a la pelota, pero ahora su estado de salud lo obligaba a recesar.

A pesar de la pandemia y de las restricciones que ésta imponía, se había organizado un encuentro que, no por discreto y sencillo, dejaría de ser emotivo.

El Comisionado de la disciplina en el territorio se había ofrecido para pronunciar las palabras de homenaje al gran hombre que hoy marchaba a casa con el deber cumplido; pero, como quiera que, en el momento en el que ello debió suceder, el Comisionado no aparecía por ningún lado, uno de los organizadores pidió al propio homenajeado que relatara algunas de sus memorias, lo que, además de dar margen a que el directivo al fin llegara, resultaría de seguro interesante.

Así que, con el mismo carisma de siempre, el eterno entrenador habló: “Durante mi andar por la vida ejerciendo esta profesión, he visto y conocido a todo tipo de persona. Desde muchachos con grandes talentos, que ni siquiera son conscientes de ello, hasta quienes quieren llegar muy lejos y ser muy grandes, pero no cuentan con técnica ni con habilidades que los acompañen.

Un buen entrenador tiene que trabajar con todos, pero tiene que saber también quién puede y quién no puede. No se me olvida nunca mi primer alumno. Era un muchachón de diecipico de años, con unas ansias tremendas de llegar a la gloria y ser el mejor de los mejores, pero sin aptitudes de ningún tipo. Y encima de todo, desobediente, desorganizado, impuntual, irrespetuoso, y con malos resultados docentes. Tanto era así que tuvo que dejar la pelota y ponerse a hacer otra cosa. Si no tienes talento, te debe sobrar voluntad; pero si no cuentas con una cosa ni con la otra, es mejor desistir”.

Los presentes apreciaron una vez más la entereza y el carácter de aquel maestro, que no solo era formador de deportistas, sino hacedor de hombres de bien.

Unos instantes después, luego de haberse hecho esperar, llegó el Comisionado y se dispuso a pronunciar su discurso: “Queridos amigos, a este gran hombre que hoy rendimos homenaje, yo lo conozco muy bien. Yo he sido testigo de sus logros como entrenador, porque, precisamente yo, fui su primer alumno…”

Dicho esto, le resultó imposible continuar. Sin que él entendiera por qué, un tremendo murmullo, ligado a una incontenible risa, se apoderó de todos los presentes.