Reportan en occidente cubano perceptibilidad de sismo

Un sismo de magnitud 6.0 en la Escala de Richter, ocurrido a las 4:04 (hora local) de la madrugada de este 16 de abril, fue reportado por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba en su página web.

El evento localizado fue ubicado a 505 km al suroeste de la Isla de la Juventud y a 507 km al Suroeste de Sandino, en la provincia de Pinar del Río. Su profundidad fue de 25 km. La actividad sísmica reportada está relacionada con la falla de Motagua al norte de Honduras.

En declaraciones a nuestro diario, Enrique Arango, Jefe del Servicio Sismológico Nacional del CENAIS, explicó que en la mañana de este miércoles que especialistas del centro establecían comunicación con la Defensa Civil para especificar los lugares donde se reporta perceptibilidad.

Esta misma madrugada, ciudadanos de La Habana reportaron haber sentido un temblor de tierra.

De acuerdo con el especialista, puede ser que en edificios altos de la capital cubana se sintiera porque la falla geológica que lo produjo está distante del territorio nacional, y solo llega una onda de largo periodo y baja frecuencia.

“Al estar distante el sismo produce una onda de largo periodo y baja frecuencia que entra en resonancia con los edificios”, dijo.

Abril suele ser un mes sismológicamente activo en el mundo. Según consta en la web del CENAIS, el 18 Abril 1906, a las 13:12 UTC, se produjo un sismo de magnitud 7.8, en San Francisco (USA). Fallecieron alrededor de 3 mil personas, fueron destruidos unos 28 mil edificios y al menos 400 mil residentes se quedaron sin hogar. El epicentro fue localizado en la Falla de San Andrés, con grandes afectaciones desde Cabo Mendocino a San Juan Bautista.

El sismo también causó varios incendios a través de la ciudad de San Francisco que permanecieron fuera de control por tres días y destruyeron cerca de 500 cuadras de la ciudad.

Nota Oficial

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba reportó la ocurrencia hoy de un sismo con magnitud 6.0 en la escala de Richter, el cual constituye el tercero perceptible en el país en 2020.



A las 4:04 am del jueves 16 de abril de 2020, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 17.45 grados de Latitud Norte y los -84.98 grados de Longitud Oeste, a una profundidad de 25 km.

El mismo tuvo una magnitud de 6.0 Richter, ubicado a 507 km al suroeste de Sandino en la provincia de Pinar del Río. Este es el sismo perceptible No. 3 del año 2020.



Se han recibido reportes de perceptibilidad en los municipios de Pinar del Río, Viñales, San Juan y Martínez de la provincia de Pinar del Río. Al cierre de la información no se reportan daños materiales ni humanos.



Hora de cierre 6:30 am del 16 de abril de 2020.



